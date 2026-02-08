https://1prime.ru/20260208/oae-867299866.html
В ОАЭ подтвердили намерение Алжира расторгнуть соглашение об авиасообщении
В ОАЭ подтвердили намерение Алжира расторгнуть соглашение об авиасообщении - 08.02.2026, ПРАЙМ
В ОАЭ подтвердили намерение Алжира расторгнуть соглашение об авиасообщении
Главное управление гражданской авиации ОАЭ подтвердило получение уведомления от Алжира о расторжении соглашения об авиасообщении, передает эмиратское... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T23:57+0300
2026-02-08T23:57+0300
2026-02-08T23:57+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
алжир
оаэ
emirates
абу-даби
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864677037_0:93:1800:1106_1920x0_80_0_0_ad281510bfa5d9a090a8ee0726da7be4.jpg
ДУБАЙ, 8 фев - ПРАЙМ. Главное управление гражданской авиации ОАЭ подтвердило получение уведомления от Алжира о расторжении соглашения об авиасообщении, передает эмиратское информационное агентство WAM. "После уведомления от Алжирской Народно-Демократической Республики о прекращении действия Соглашения о воздушном сообщении между двумя странами, Главное управление гражданской авиации ОАЭ пояснило, что этот шаг следует механизмам, предусмотренным в рамках международных соглашений, и не окажет немедленного влияния на работу воздушного движения", - сообщает WAM. Управление гражданской авиации ОАЭ подчеркнуло, что соглашение остается в силе в течение установленного периода уведомления, и полеты между двумя странами в настоящее время продолжаются в обычном режиме. В субботу алжирское агентство новостей APS сообщило, что Алжир инициировал необходимые процедуры для расторжения соглашения об авиасообщении с ОАЭ, которое было подписано в Абу-Даби 13 мая 2013 года. ОАЭ были уведомлены об этом по дипломатическим каналам совместно с генеральным секретарем Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В настоящее время прямые рейсы между ОАЭ и Алжиром выполняют эмиратская авиакомпания Emirates и алжирская Air Algerie.
https://1prime.ru/20260208/oae-867298547.html
алжир
оаэ
абу-даби
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864677037_102:0:1699:1198_1920x0_80_0_0_923af5c9c969ff229ec6edf2f08038f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, алжир, оаэ, emirates, абу-даби
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, АЛЖИР, ОАЭ, Emirates, Абу-Даби
В ОАЭ подтвердили намерение Алжира расторгнуть соглашение об авиасообщении
WAM: в ОАЭ подтвердили намерение Алжира расторгнуть соглашение об авиасообщении