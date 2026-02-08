Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ОАЭ подтвердили намерение Алжира расторгнуть соглашение об авиасообщении - 08.02.2026
В ОАЭ подтвердили намерение Алжира расторгнуть соглашение об авиасообщении
2026-02-08T23:57+0300
2026-02-08T23:57+0300
ДУБАЙ, 8 фев - ПРАЙМ. Главное управление гражданской авиации ОАЭ подтвердило получение уведомления от Алжира о расторжении соглашения об авиасообщении, передает эмиратское информационное агентство WAM. "После уведомления от Алжирской Народно-Демократической Республики о прекращении действия Соглашения о воздушном сообщении между двумя странами, Главное управление гражданской авиации ОАЭ пояснило, что этот шаг следует механизмам, предусмотренным в рамках международных соглашений, и не окажет немедленного влияния на работу воздушного движения", - сообщает WAM. Управление гражданской авиации ОАЭ подчеркнуло, что соглашение остается в силе в течение установленного периода уведомления, и полеты между двумя странами в настоящее время продолжаются в обычном режиме. В субботу алжирское агентство новостей APS сообщило, что Алжир инициировал необходимые процедуры для расторжения соглашения об авиасообщении с ОАЭ, которое было подписано в Абу-Даби 13 мая 2013 года. ОАЭ были уведомлены об этом по дипломатическим каналам совместно с генеральным секретарем Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В настоящее время прямые рейсы между ОАЭ и Алжиром выполняют эмиратская авиакомпания Emirates и алжирская Air Algerie.
бизнес, мировая экономика, алжир, оаэ, emirates, абу-даби
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, АЛЖИР, ОАЭ, Emirates, Абу-Даби
23:57 08.02.2026
 
© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Emirates
Самолет авиакомпании Emirates - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Самолет авиакомпании Emirates. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
ДУБАЙ, 8 фев - ПРАЙМ. Главное управление гражданской авиации ОАЭ подтвердило получение уведомления от Алжира о расторжении соглашения об авиасообщении, передает эмиратское информационное агентство WAM.
"После уведомления от Алжирской Народно-Демократической Республики о прекращении действия Соглашения о воздушном сообщении между двумя странами, Главное управление гражданской авиации ОАЭ пояснило, что этот шаг следует механизмам, предусмотренным в рамках международных соглашений, и не окажет немедленного влияния на работу воздушного движения", - сообщает WAM.
Управление гражданской авиации ОАЭ подчеркнуло, что соглашение остается в силе в течение установленного периода уведомления, и полеты между двумя странами в настоящее время продолжаются в обычном режиме.
В субботу алжирское агентство новостей APS сообщило, что Алжир инициировал необходимые процедуры для расторжения соглашения об авиасообщении с ОАЭ, которое было подписано в Абу-Даби 13 мая 2013 года. ОАЭ были уведомлены об этом по дипломатическим каналам совместно с генеральным секретарем Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
В настоящее время прямые рейсы между ОАЭ и Алжиром выполняют эмиратская авиакомпания Emirates и алжирская Air Algerie.
Самолет Boeing 737 авиакомпании Delta - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Разрыв Алжиром договора об авиасообщении с ОАЭ не повлияет на полеты
Вчера, 23:46
 
