https://1prime.ru/20260208/odessa-867283157.html

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы - 08.02.2026, ПРАЙМ

В Одессе прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Одессе на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на корреспондентов. | 08.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-08T01:47+0300

2026-02-08T01:47+0300

2026-02-08T02:14+0300

бизнес

экономика

одесса

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867283157.jpg?1770506049

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Взрывы прогремели в Одессе на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на корреспондентов. "В Одессе звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесском районе Одесской области объявлена воздушная тревога.

одесса

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, одесса