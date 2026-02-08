https://1prime.ru/20260208/odessa-867283157.html
В Одессе прогремели взрывы
2026-02-08T01:47+0300
2026-02-08T01:47+0300
2026-02-08T02:14+0300
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Взрывы прогремели в Одессе на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на корреспондентов. "В Одессе звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесском районе Одесской области объявлена воздушная тревога.
