Парагвай заинтересован в российских научных разработках
Парагвай заинтересован в российских научных разработках
2026-02-08T06:33+0300
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев - ПРАЙМ. Парагвай заинтересован в российских научных разработках и технологиях, в частности в сфере фармацевтики, сообщил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Александр Писарев. "Российские научные достижения получают здесь (в Парагвае - ред.) заметный отклик. Из конкретных случаев приобретения российских технологий и разработок можно отметить закупку местной фармацевтической компанией российских инсулиносодержащих препаратов", - сказал агентству дипломат. Писарев подчеркнул, что речь идет не о единовременной закупке, а о сотрудничестве на постоянной основе. Партнер с российской стороны - компания "Герофарм", уточнил посол.
