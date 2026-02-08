Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Парагвай заинтересован в российских научных разработках - 08.02.2026, ПРАЙМ
Парагвай заинтересован в российских научных разработках
2026-02-08T06:33+0300
2026-02-08T06:46+0300
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев - ПРАЙМ. Парагвай заинтересован в российских научных разработках и технологиях, в частности в сфере фармацевтики, сообщил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Александр Писарев. "Российские научные достижения получают здесь (в Парагвае - ред.) заметный отклик. Из конкретных случаев приобретения российских технологий и разработок можно отметить закупку местной фармацевтической компанией российских инсулиносодержащих препаратов", - сказал агентству дипломат. Писарев подчеркнул, что речь идет не о единовременной закупке, а о сотрудничестве на постоянной основе. Партнер с российской стороны - компания "Герофарм", уточнил посол.
06:33 08.02.2026 (обновлено: 06:46 08.02.2026)
 
Парагвай заинтересован в российских научных разработках

Посол Писарев: Парагвай заинтересован в технологиях России в сфере фармацевтики

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев - ПРАЙМ. Парагвай заинтересован в российских научных разработках и технологиях, в частности в сфере фармацевтики, сообщил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Александр Писарев.
"Российские научные достижения получают здесь (в Парагвае - ред.) заметный отклик. Из конкретных случаев приобретения российских технологий и разработок можно отметить закупку местной фармацевтической компанией российских инсулиносодержащих препаратов", - сказал агентству дипломат.
Писарев подчеркнул, что речь идет не о единовременной закупке, а о сотрудничестве на постоянной основе. Партнер с российской стороны - компания "Герофарм", уточнил посол.
 
Заголовок открываемого материала