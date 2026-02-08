https://1prime.ru/20260208/paragvaj-867285695.html

Парагвай заинтересован в российских научных разработках

Парагвай заинтересован в российских научных разработках - 08.02.2026, ПРАЙМ

Парагвай заинтересован в российских научных разработках

Парагвай заинтересован в российских научных разработках и технологиях, в частности в сфере фармацевтики, сообщил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской... | 08.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-08T06:33+0300

2026-02-08T06:33+0300

2026-02-08T06:46+0300

технологии

бизнес

промышленность

парагвай

рф

"герофарм"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867285695.jpg?1770522388

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев - ПРАЙМ. Парагвай заинтересован в российских научных разработках и технологиях, в частности в сфере фармацевтики, сообщил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Александр Писарев. "Российские научные достижения получают здесь (в Парагвае - ред.) заметный отклик. Из конкретных случаев приобретения российских технологий и разработок можно отметить закупку местной фармацевтической компанией российских инсулиносодержащих препаратов", - сказал агентству дипломат. Писарев подчеркнул, что речь идет не о единовременной закупке, а о сотрудничестве на постоянной основе. Партнер с российской стороны - компания "Герофарм", уточнил посол.

парагвай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, промышленность, парагвай, рф, "герофарм"