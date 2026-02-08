Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260208/peregovory-867296004.html
2026-02-08T20:58+0300
2026-02-08T20:58+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82560/19/825601973_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_3f774c54ce14065021e9adeaee4b130b.jpg
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре затронули ряд актуальных вопросов международной повестки дня, сообщается в канале Кремля на платформе MAX. "Состоялся телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко... Затрагивался также ряд актуальных вопросов международной повестки дня", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260208/mishustin-867288566.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82560/19/825601973_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_f5021958316ace46e691bfbf5ba095ce.jpg
20:58 08.02.2026
 
Путин и Лукашенко обсудили актуальные вопросы международной повестки дня

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин разговаривает по телефону
Владимир Путин разговаривает по телефону. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре затронули ряд актуальных вопросов международной повестки дня, сообщается в канале Кремля на платформе MAX.
"Состоялся телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко... Затрагивался также ряд актуальных вопросов международной повестки дня", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Мишустин раскрыл подробности совещания по экономическим вопросам с Путиным
