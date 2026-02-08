https://1prime.ru/20260208/peregovory-867296004.html
Путин и Лукашенко обсудили актуальные вопросы международной повестки дня
Путин и Лукашенко обсудили актуальные вопросы международной повестки дня - 08.02.2026, ПРАЙМ
Путин и Лукашенко обсудили актуальные вопросы международной повестки дня
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре затронули ряд актуальных вопросов международной повестки дня,... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T20:58+0300
2026-02-08T20:58+0300
2026-02-08T20:58+0300
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре затронули ряд актуальных вопросов международной повестки дня, сообщается в канале Кремля на платформе MAX. "Состоялся телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко... Затрагивался также ряд актуальных вопросов международной повестки дня", - говорится в сообщении.
белоруссия
Путин и Лукашенко обсудили актуальные вопросы международной повестки дня
Кремль: Путин и Лукашенко обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки дня