Володин рассказал о рабочей группе для решения проблем "Почты России"
2026-02-08T09:42+0300
россия
рф
вячеслав володин
почта россии
госдума
общество
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Госдума и правительство РФ договорились совместно работать над решением проблем "Почты России", будет создана рабочая группа, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Проблем у "Почты России" накопилось много. Они носят комплексный характер. Обсуждали эти вопросы с заместителем председателя правительства Российской Федерации - руководителем аппарата правительства Дмитрием Юрьевичем Григоренко. Достигнута договорённость: совместно с правительством организовать работу по решению проблем "Почты России" и её развитию", - написал Володин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что для этого будет создана рабочая группа, в состав которой войдут представители от Госдумы. По словам председателя ГД, данный вопрос будет обсужден в понедельник, на Совете ГД. "Рассчитываем, что в течение весенней сессии выйдем на законодательные решения многих накопившихся проблем. Наша задача - чтобы "Почта России" была эффективно работающей компанией на всей территории нашей страны, предоставляющей качественные услуги гражданам независимо от места их проживания", - добавил Володин. Он напомнил, что депутаты Государственной думы неоднократно поднимали вопросы, связанные с работой АО "Почта России". "Обращения по этой теме поступают и от граждан при подготовке к отчёту правительства за 2025 год. Люди сообщают о том, что отделения закрываются. Особенно в отдалённых сельских населённых пунктах. Почтальоны говорят о низкой заработной плате и тяжёлых условиях труда", - отметил председатель ГД. Володин также сообщил, что в его канале на платформе Max, где результаты более объективны из-за отсутствия накруток, проходит опрос по выявлению основных проблем "Почты России", что поможет выработать эффективные и качественные решения.
