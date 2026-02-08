Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин рассказал о рабочей группе для решения проблем "Почты России" - 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T09:42+0300
2026-02-08T09:42+0300
россия
рф
вячеслав володин
почта россии
госдума
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848430607_0:0:2977:1674_1920x0_80_0_0_896adf7b5e1400605dfc5183cbf72697.jpg
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Госдума и правительство РФ договорились совместно работать над решением проблем "Почты России", будет создана рабочая группа, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Проблем у "Почты России" накопилось много. Они носят комплексный характер. Обсуждали эти вопросы с заместителем председателя правительства Российской Федерации - руководителем аппарата правительства Дмитрием Юрьевичем Григоренко. Достигнута договорённость: совместно с правительством организовать работу по решению проблем "Почты России" и её развитию", - написал Володин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что для этого будет создана рабочая группа, в состав которой войдут представители от Госдумы. По словам председателя ГД, данный вопрос будет обсужден в понедельник, на Совете ГД. "Рассчитываем, что в течение весенней сессии выйдем на законодательные решения многих накопившихся проблем. Наша задача - чтобы "Почта России" была эффективно работающей компанией на всей территории нашей страны, предоставляющей качественные услуги гражданам независимо от места их проживания", - добавил Володин. Он напомнил, что депутаты Государственной думы неоднократно поднимали вопросы, связанные с работой АО "Почта России". "Обращения по этой теме поступают и от граждан при подготовке к отчёту правительства за 2025 год. Люди сообщают о том, что отделения закрываются. Особенно в отдалённых сельских населённых пунктах. Почтальоны говорят о низкой заработной плате и тяжёлых условиях труда", - отметил председатель ГД. Володин также сообщил, что в его канале на платформе Max, где результаты более объективны из-за отсутствия накруток, проходит опрос по выявлению основных проблем "Почты России", что поможет выработать эффективные и качественные решения.
рф
россия, рф, вячеслав володин, почта россии, госдума, общество
РОССИЯ, РФ, Вячеслав Володин, Почта России, Госдума, Общество
09:42 08.02.2026
 
Володин рассказал о рабочей группе для решения проблем "Почты России"

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Госдума и правительство РФ договорились совместно работать над решением проблем "Почты России", будет создана рабочая группа, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Проблем у "Почты России" накопилось много. Они носят комплексный характер. Обсуждали эти вопросы с заместителем председателя правительства Российской Федерации - руководителем аппарата правительства Дмитрием Юрьевичем Григоренко. Достигнута договорённость: совместно с правительством организовать работу по решению проблем "Почты России" и её развитию", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что для этого будет создана рабочая группа, в состав которой войдут представители от Госдумы. По словам председателя ГД, данный вопрос будет обсужден в понедельник, на Совете ГД.
"Рассчитываем, что в течение весенней сессии выйдем на законодательные решения многих накопившихся проблем. Наша задача - чтобы "Почта России" была эффективно работающей компанией на всей территории нашей страны, предоставляющей качественные услуги гражданам независимо от места их проживания", - добавил Володин.
Он напомнил, что депутаты Государственной думы неоднократно поднимали вопросы, связанные с работой АО "Почта России".
"Обращения по этой теме поступают и от граждан при подготовке к отчёту правительства за 2025 год. Люди сообщают о том, что отделения закрываются. Особенно в отдалённых сельских населённых пунктах. Почтальоны говорят о низкой заработной плате и тяжёлых условиях труда", - отметил председатель ГД.
Володин также сообщил, что в его канале на платформе Max, где результаты более объективны из-за отсутствия накруток, проходит опрос по выявлению основных проблем "Почты России", что поможет выработать эффективные и качественные решения.
РОССИЯРФВячеслав ВолодинПочта РоссииГосдумаОбщество
 
 
