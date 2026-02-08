https://1prime.ru/20260208/pochta-867287435.html
Володин спросил своих подписчиков о проблемах "Почты России"
Володин спросил своих подписчиков о проблемах "Почты России" - 08.02.2026, ПРАЙМ
Володин спросил своих подписчиков о проблемах "Почты России"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max запустил опрос среди подписчиков с вопросом, с какими проблемами "Почты России" они... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T10:32+0300
2026-02-08T10:32+0300
2026-02-08T10:32+0300
россия
вячеслав володин
почта россии
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861920051_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_2d2af164d7c894c22578ec9205cc42c4.jpg
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max запустил опрос среди подписчиков с вопросом, с какими проблемами "Почты России" они сталкивались или о каких слышали. "С какими проблемами "Почты России" вы сталкивались или о каких слышали от других?" - написал он в публикации. Предлагается пять вариантов ответа: "доставка корреспонденции не вовремя", "задержка выдачи пенсий и пособий", "потеря писем и посылок", "отделения закрываются / расположены далеко", "нехватка почтальонов / низкая заработная плата" или "другое". В настоящее время лидирует вариант ответа - "нехватка почтальонов / низкая заработная плата". Ответы "отделения закрываются / расположены далеко" и "другое" идут на втором и третьем месте соответственно.
https://1prime.ru/20260208/pochta-867287109.html
https://1prime.ru/20260130/volodin-867038969.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861920051_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_9b9e4d474ff40c96be7ef42e85c266ae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, почта россии, госдума
РОССИЯ, Вячеслав Володин, Почта России, Госдума
Володин спросил своих подписчиков о проблемах "Почты России"
Володин запустил опрос на своем канале в Max с вопросом о проблемах "Почты России"
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max запустил опрос среди подписчиков с вопросом, с какими проблемами "Почты России" они сталкивались или о каких слышали.
"С какими проблемами "Почты России
" вы сталкивались или о каких слышали от других?" - написал он в публикации
.
Володин рассказал о рабочей группе для решения проблем "Почты России"
Предлагается пять вариантов ответа: "доставка корреспонденции не вовремя", "задержка выдачи пенсий и пособий", "потеря писем и посылок", "отделения закрываются / расположены далеко", "нехватка почтальонов / низкая заработная плата" или "другое".
В настоящее время лидирует вариант ответа - "нехватка почтальонов / низкая заработная плата". Ответы "отделения закрываются / расположены далеко" и "другое" идут на втором и третьем месте соответственно.
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в феврале