Володин спросил своих подписчиков о проблемах "Почты России" - 08.02.2026
Володин спросил своих подписчиков о проблемах "Почты России"
Володин спросил своих подписчиков о проблемах "Почты России" - 08.02.2026, ПРАЙМ
Володин спросил своих подписчиков о проблемах "Почты России"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max запустил опрос среди подписчиков с вопросом, с какими проблемами "Почты России" они... | 08.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max запустил опрос среди подписчиков с вопросом, с какими проблемами "Почты России" они сталкивались или о каких слышали. "С какими проблемами "Почты России" вы сталкивались или о каких слышали от других?" - написал он в публикации. Предлагается пять вариантов ответа: "доставка корреспонденции не вовремя", "задержка выдачи пенсий и пособий", "потеря писем и посылок", "отделения закрываются / расположены далеко", "нехватка почтальонов / низкая заработная плата" или "другое". В настоящее время лидирует вариант ответа - "нехватка почтальонов / низкая заработная плата". Ответы "отделения закрываются / расположены далеко" и "другое" идут на втором и третьем месте соответственно.
Володин спросил своих подписчиков о проблемах "Почты России"

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max запустил опрос среди подписчиков с вопросом, с какими проблемами "Почты России" они сталкивались или о каких слышали.
"С какими проблемами "Почты России" вы сталкивались или о каких слышали от других?" - написал он в публикации.
