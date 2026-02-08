https://1prime.ru/20260208/poshliny-867295605.html

В США предрекли огромные потери в случае признания пошлин незаконными

2026-02-08T20:27+0300

экономика

мировая экономика

сша

скотт бессент

fox news

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699232_0:21:3567:2027_1920x0_80_0_0_1df0c8e1b84aaf1fc7a8e70b5a35f215.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 8 фев – ПРАЙМ. Американцев ждут гигантские потери в случае признания Верховным судом США незаконности импортных пошлин, заявил глава минфина Скотт Бессент. "Это была бы гигантская потеря для американского народа", – сказал он в эфире Fox News в ответ на соответствующий вопрос. Бессент утверждает также, что Трамп использовал пошлины в интересах американского народа, "и было бы большой потерей отнять это у него". Апелляционный суд США в конце августа 2025 года постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Белый дом настаивает на наличии таких экстренных полномочий, связывая ситуацию с национальной безопасностью. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств. Если верховный суд признает, что американский лидер принял решение в обход процедур, то администрации придется вернуть уплаченные импортерами пошлины.

сша

мировая экономика, сша, скотт бессент, fox news, верховный суд