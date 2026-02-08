Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Парагвайские предприниматели намерены посетить Россию с бизнес-миссией - 08.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260208/predprinimateli-867284175.html
Парагвайские предприниматели намерены посетить Россию с бизнес-миссией
Парагвайские предприниматели намерены посетить Россию с бизнес-миссией - 08.02.2026, ПРАЙМ
Парагвайские предприниматели намерены посетить Россию с бизнес-миссией
Парагвайские предприниматели намерены в ближайшие месяцы посетить Россию с бизнес-миссией, сообщил РИА Новости посол РФ в Парагвае Александр Писарев. | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T04:27+0300
2026-02-08T04:48+0300
россия
экономика
бизнес
рф
запад
парагвай
владимир путин
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867284175.jpg?1770515290
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев - ПРАЙМ. Парагвайские предприниматели намерены в ближайшие месяцы посетить Россию с бизнес-миссией, сообщил РИА Новости посол РФ в Парагвае Александр Писарев. Дипломат отметил, что интерес к развитию деловых связей не ослабевает ни в России, ни в Парагвае. "Посольство оказывает содействие в поиске местных контрагентов российским компаниям, заинтересованным в распространении своей деятельности на Парагвай. Также в ближайшие месяцы готовится бизнес-миссия парагвайских предпринимателей в российские регионы для участия в закупочных сессиях", - сказал агентству Писарев. По данным посла, речь, в частности, идет о парагвайский организациях в сферах АПК и промышленности. Писарев отметил, что товарооборот между странами пока находится на уровне, который не отвечает потенциалу их экономик, что связано с тем, что на него в значительной мере продолжают оказывать отрицательное влияние западные санкции. Также сохраняются сложности с поставками в РФ парагвайской мясо-молочной продукции в связи с действующими ограничениями Россельхознадзора, добавил дипломат. "Но мы рассчитываем на преломление негативных тенденций в двусторонней торговле уже в ближайшее время", - рассказал Писарев. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
рф
запад
парагвай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, рф, запад, парагвай, владимир путин, россельхознадзор
РОССИЯ, Экономика, Бизнес, РФ, ЗАПАД, ПАРАГВАЙ, Владимир Путин, Россельхознадзор
04:27 08.02.2026 (обновлено: 04:48 08.02.2026)
 
Парагвайские предприниматели намерены посетить Россию с бизнес-миссией

РИА Новости: Писарев заявил, что парагвайские предприниматели намерены посетить Россию

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев - ПРАЙМ. Парагвайские предприниматели намерены в ближайшие месяцы посетить Россию с бизнес-миссией, сообщил РИА Новости посол РФ в Парагвае Александр Писарев.
Дипломат отметил, что интерес к развитию деловых связей не ослабевает ни в России, ни в Парагвае.
"Посольство оказывает содействие в поиске местных контрагентов российским компаниям, заинтересованным в распространении своей деятельности на Парагвай. Также в ближайшие месяцы готовится бизнес-миссия парагвайских предпринимателей в российские регионы для участия в закупочных сессиях", - сказал агентству Писарев.
По данным посла, речь, в частности, идет о парагвайский организациях в сферах АПК и промышленности.
Писарев отметил, что товарооборот между странами пока находится на уровне, который не отвечает потенциалу их экономик, что связано с тем, что на него в значительной мере продолжают оказывать отрицательное влияние западные санкции. Также сохраняются сложности с поставками в РФ парагвайской мясо-молочной продукции в связи с действующими ограничениями Россельхознадзора, добавил дипломат.
"Но мы рассчитываем на преломление негативных тенденций в двусторонней торговле уже в ближайшее время", - рассказал Писарев.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесРФЗАПАДПАРАГВАЙВладимир ПутинРоссельхознадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала