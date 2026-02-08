https://1prime.ru/20260208/predprinimateli-867284175.html

Парагвайские предприниматели намерены посетить Россию с бизнес-миссией

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев - ПРАЙМ. Парагвайские предприниматели намерены в ближайшие месяцы посетить Россию с бизнес-миссией, сообщил РИА Новости посол РФ в Парагвае Александр Писарев. Дипломат отметил, что интерес к развитию деловых связей не ослабевает ни в России, ни в Парагвае. "Посольство оказывает содействие в поиске местных контрагентов российским компаниям, заинтересованным в распространении своей деятельности на Парагвай. Также в ближайшие месяцы готовится бизнес-миссия парагвайских предпринимателей в российские регионы для участия в закупочных сессиях", - сказал агентству Писарев. По данным посла, речь, в частности, идет о парагвайский организациях в сферах АПК и промышленности. Писарев отметил, что товарооборот между странами пока находится на уровне, который не отвечает потенциалу их экономик, что связано с тем, что на него в значительной мере продолжают оказывать отрицательное влияние западные санкции. Также сохраняются сложности с поставками в РФ парагвайской мясо-молочной продукции в связи с действующими ограничениями Россельхознадзора, добавил дипломат. "Но мы рассчитываем на преломление негативных тенденций в двусторонней торговле уже в ближайшее время", - рассказал Писарев. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

