МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Разработчик системы бронирования Leonardo и оператор системы расчетов на авиатранспорте были приобретены коррупционным путем, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В ходе проверки установлено, что обеспечивающие предоставление критически значимых информационных услуг на воздушном транспорте АО "Сирена-Трэвел", АО "ТКП" и другие компании группы приобретены коррупционным путем, а также находятся под криминальным влиянием и иностранным контролем", - сказал собеседник агентства.
Источник: разработчик системы Leonardo был куплен коррупционным путем
МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Разработчик системы бронирования Leonardo и оператор системы расчетов на авиатранспорте были приобретены коррупционным путем, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В ходе проверки установлено, что обеспечивающие предоставление критически значимых информационных услуг на воздушном транспорте АО "Сирена-Трэвел", АО "ТКП" и другие компании группы приобретены коррупционным путем, а также находятся под криминальным влиянием и иностранным контролем", - сказал собеседник агентства.
