Россия нужна Европе для выживания, заявил глава РФПИ

2026-02-08T02:45+0300

2026-02-08T02:45+0300

2026-02-08T02:59+0300

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Россия необходима Европе для выживания, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Неизбежно. Европе нужна Россия, чтобы выжить", - написал Дмитриев в соцсети X. Так он прокомментировал публикацию журнала Foreign Policy под заголовком "Европа готовится к тому, чтобы переориентироваться на Путина". В статье со ссылкой на выступление главы Евросовета Антониу Кошты перед журналистами 27 января указывается, что тот считает, что европейцам нужно быть готовыми к переговорам с Российской Федерацией в случае необходимости. Ранее за диалог Европы с РФ в той или иной степени также выступали президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, а также итальянский премьер Джорджа Мелони.

2026

