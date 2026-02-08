https://1prime.ru/20260208/rossija-867283412.html
Россия нужна Европе для выживания, заявил глава РФПИ
Россия нужна Европе для выживания, заявил глава РФПИ - 08.02.2026, ПРАЙМ
Россия нужна Европе для выживания, заявил глава РФПИ
Россия необходима Европе для выживания, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T02:45+0300
2026-02-08T02:45+0300
2026-02-08T02:59+0300
россия
экономика
мировая экономика
европа
рф
франция
кирилл дмитриев
эммануэль макрон
александр стубб
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867283412.jpg?1770508782
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Россия необходима Европе для выживания, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Неизбежно. Европе нужна Россия, чтобы выжить", - написал Дмитриев в соцсети X. Так он прокомментировал публикацию журнала Foreign Policy под заголовком "Европа готовится к тому, чтобы переориентироваться на Путина". В статье со ссылкой на выступление главы Евросовета Антониу Кошты перед журналистами 27 января указывается, что тот считает, что европейцам нужно быть готовыми к переговорам с Российской Федерацией в случае необходимости. Ранее за диалог Европы с РФ в той или иной степени также выступали президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, а также итальянский премьер Джорджа Мелони.
европа
рф
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, европа, рф, франция, кирилл дмитриев, эммануэль макрон, александр стубб, рфпи, foreign policy, евросовет
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, ЕВРОПА, РФ, ФРАНЦИЯ, Кирилл Дмитриев, Эммануэль Макрон, Александр Стубб, РФПИ, Foreign Policy, Евросовет
Россия нужна Европе для выживания, заявил глава РФПИ
Глава РФПИ Дмитриев: Европе нужна Россия для выживания, это неизбежно
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Россия необходима Европе для выживания, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Неизбежно. Европе нужна Россия, чтобы выжить", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так он прокомментировал публикацию журнала Foreign Policy под заголовком "Европа готовится к тому, чтобы переориентироваться на Путина". В статье со ссылкой на выступление главы Евросовета Антониу Кошты перед журналистами 27 января указывается, что тот считает, что европейцам нужно быть готовыми к переговорам с Российской Федерацией в случае необходимости.
Ранее за диалог Европы с РФ в той или иной степени также выступали президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, а также итальянский премьер Джорджа Мелони.