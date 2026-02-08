https://1prime.ru/20260208/rossija-867284350.html

Россия заняла шестое место среди крупных рынков сбыта корейской косметики

Россия заняла шестое место среди крупных рынков сбыта корейской косметики - 08.02.2026, ПРАЙМ

Россия заняла шестое место среди крупных рынков сбыта корейской косметики

Россия по итогам 2025 года заняла шестое место среди крупнейших рынков сбыта корейской косметики, выяснило РИА Новости на основе данных таможенной статистики... | 08.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-08T05:06+0300

2026-02-08T05:06+0300

2026-02-08T05:06+0300

бизнес

экономика

россия

сша

китай

япония

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867284350.jpg?1770516394

СЕУЛ, 8 фев - ПРАЙМ. Россия по итогам 2025 года заняла шестое место среди крупнейших рынков сбыта корейской косметики, выяснило РИА Новости на основе данных таможенной статистики Республики Корея. Согласно данным южнокорейской таможни, экспорт косметической продукции из Республики Корея в Россию в 2025 году составил 361,6 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с 2024 годом, когда поставки оценивались в 322,3 миллиона долларов. Таким образом, рост экспорта в денежном выражении превысил 12%. В то же время физически объем поставок корейской косметики в Россию в 2025 году составил 13 025,8 тонны, что лишь незначительно выше показателя 2024 года (12 915,3 тонны). Это свидетельствует о том, что увеличение экспорта происходило преимущественно за счёт роста стоимости продукции, а не расширения объёмов поставок. В общем рейтинге стран-импортеров корейской косметики Россия уже второй год остается на шестом месте, и в 2025 году уступила только США, Китаю, Японии, Гонконгу и Вьетнаму. При этом РФ опередила ряд других крупных рынков, включая Тайвань, ОАЭ, Польшу и Таиланд. Лидерами по закупкам корейской косметики в 2025 году стали США (около 1,75 миллиарда долларов), Китай (1,65 миллиарда долларов) и Япония (881 миллион долларов). В то же время, по темпам роста суммы закупок южнокорейской продукции (12,2%) Россия обогнала ряд рынков, включая Японию (4,8%), и лишь немного уступила лидеру импортеров южнокорейской косметики - США, где рост составил 13,1%. Максимум роста показал Гонконг (16.5%). Однако в отличие от российского рынка, где рост импорта был обеспечен главным образом увеличением стоимости поставок, экспорт в США рос за счет существенного увеличения физических объемов (18,4%) закупок, и будучи на втором месте по объему в 2024 году, в 2025 году США поднялись на первое место, обогнав Китай.

сша

китай

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сша, китай, япония