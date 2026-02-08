https://1prime.ru/20260208/rossiya-867298830.html
На Западе сделали необычное заявление о России и деле Эпштейна
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Британская сторона стремится увязать Россию с историей вокруг Эпштейна, чтобы отвлечь внимание общества, заявил ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X."Становится все более очевидно, что некоторые люди в Британии пытаются найти российский след в деле Эпштейна, чтобы задеть президента США Дональда Трампа и замять этот скандал", — отметил он.По словам аналитика, неудача подобных действий показала, что влияние британского истеблишмента ослабло."Даже как-то грустно на это смотреть", — заключил он.Ранее британская газета Daily Mail со ссылкой на "источники в разведке" утверждала, что Эпштейн якобы мог быть связан с КГБ, при этом издание признает отсутствие документальных свидетельств этого.В прошлую пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении опубликования материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ
. Британская сторона стремится увязать Россию с историей вокруг Эпштейна, чтобы отвлечь внимание общества, заявил ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.
"Становится все более очевидно, что некоторые люди в Британии пытаются найти российский след в деле Эпштейна, чтобы задеть президента США Дональда Трампа
и замять этот скандал", — отметил он.
По словам аналитика, неудача подобных действий показала, что влияние британского истеблишмента ослабло.
"Даже как-то грустно на это смотреть", — заключил он.
Ранее британская газета Daily Mail со ссылкой на "источники в разведке" утверждала, что Эпштейн якобы мог быть связан с КГБ, при этом издание признает отсутствие документальных свидетельств этого.
В прошлую пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении опубликования материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке
и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
