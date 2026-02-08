https://1prime.ru/20260208/rossiya-867299126.html
"Серьезно просчитались". На Западе выступили с признанием о России
"Серьезно просчитались". На Западе выступили с признанием о России - 08.02.2026, ПРАЙМ
"Серьезно просчитались". На Западе выступили с признанием о России
Одной из ключевых причин неудач Запада в украинском кризисе стала традиционная ошибка — недооценка возможностей России, пишет Telegraph. | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T23:27+0300
2026-02-08T23:27+0300
2026-02-08T23:27+0300
в мире
запад
европа
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Одной из ключевых причин неудач Запада в украинском кризисе стала традиционная ошибка — недооценка возможностей России, пишет Telegraph."Европейцы серьезно просчитались. С момента начала специальной военной операции Россия превзошла по темпам роста все экономики Запада. <…> За эти годы она обрела независимость от глобальной финансовой системы, которая основана на долларе", — говорится в публикации.Обозреватель отметил, что именно Европа столкнулась с наибольшими экономическими трудностями: после решения президента США Дональда Трампа прекратить финансирование Киева стало очевидно, что у европейцев не осталось средств для дальнейшей поддержки Украины.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Европа начала оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20260208/ukraina-867298981.html
https://1prime.ru/20260208/rossiya-867298830.html
запад
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_5305588fd5be368bb24f2debd1aa37cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запад, европа, сша, дональд трамп
В мире, ЗАПАД, ЕВРОПА, США, Дональд Трамп
"Серьезно просчитались". На Западе выступили с признанием о России
Telegraph: недооценка России обернулась поражением для Запада