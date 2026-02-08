Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Серьезно просчитались". На Западе выступили с признанием о России - 08.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260208/rossiya-867299126.html
"Серьезно просчитались". На Западе выступили с признанием о России
"Серьезно просчитались". На Западе выступили с признанием о России - 08.02.2026, ПРАЙМ
"Серьезно просчитались". На Западе выступили с признанием о России
Одной из ключевых причин неудач Запада в украинском кризисе стала традиционная ошибка — недооценка возможностей России, пишет Telegraph. | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T23:27+0300
2026-02-08T23:27+0300
в мире
запад
европа
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Одной из ключевых причин неудач Запада в украинском кризисе стала традиционная ошибка — недооценка возможностей России, пишет Telegraph."Европейцы серьезно просчитались. С момента начала специальной военной операции Россия превзошла по темпам роста все экономики Запада. &lt;…&gt; За эти годы она обрела независимость от глобальной финансовой системы, которая основана на долларе", — говорится в публикации.Обозреватель отметил, что именно Европа столкнулась с наибольшими экономическими трудностями: после решения президента США Дональда Трампа прекратить финансирование Киева стало очевидно, что у европейцев не осталось средств для дальнейшей поддержки Украины.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Европа начала оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20260208/ukraina-867298981.html
https://1prime.ru/20260208/rossiya-867298830.html
запад
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_5305588fd5be368bb24f2debd1aa37cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, запад, европа, сша, дональд трамп
В мире, ЗАПАД, ЕВРОПА, США, Дональд Трамп
23:27 08.02.2026
 
"Серьезно просчитались". На Западе выступили с признанием о России

Telegraph: недооценка России обернулась поражением для Запада

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Одной из ключевых причин неудач Запада в украинском кризисе стала традиционная ошибка — недооценка возможностей России, пишет Telegraph.
"Европейцы серьезно просчитались. С момента начала специальной военной операции Россия превзошла по темпам роста все экономики Запада. <…> За эти годы она обрела независимость от глобальной финансовой системы, которая основана на долларе", — говорится в публикации.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
На Западе признали тяжелую правду о будущем Украины
Вчера, 23:26
Обозреватель отметил, что именно Европа столкнулась с наибольшими экономическими трудностями: после решения президента США Дональда Трампа прекратить финансирование Киева стало очевидно, что у европейцев не осталось средств для дальнейшей поддержки Украины.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Европа начала оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
На Западе сделали необычное заявление о России и деле Эпштейна
Вчера, 23:25
 
В миреЗАПАДЕВРОПАСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала