"Серьезно просчитались". На Западе выступили с признанием о России

"Серьезно просчитались". На Западе выступили с признанием о России - 08.02.2026

"Серьезно просчитались". На Западе выступили с признанием о России

Одной из ключевых причин неудач Запада в украинском кризисе стала традиционная ошибка — недооценка возможностей России, пишет Telegraph. | 08.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Одной из ключевых причин неудач Запада в украинском кризисе стала традиционная ошибка — недооценка возможностей России, пишет Telegraph."Европейцы серьезно просчитались. С момента начала специальной военной операции Россия превзошла по темпам роста все экономики Запада. <…> За эти годы она обрела независимость от глобальной финансовой системы, которая основана на долларе", — говорится в публикации.Обозреватель отметил, что именно Европа столкнулась с наибольшими экономическими трудностями: после решения президента США Дональда Трампа прекратить финансирование Киева стало очевидно, что у европейцев не осталось средств для дальнейшей поддержки Украины.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Европа начала оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

