Перебоев с бронью авиабилетов из-за ситуации с "Сирена-Трэвел" не ожидается

2026-02-08T20:38+0300

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Авиакомпании и сайты бронирования на фоне иска Генпрокуратуры об обращении в собственность государства оператора систем бронирования "Сирена-Трэвел" и оператора взаиморасчетов на воздушном транспорте "ТКП" не ожидают перебоев в бронировании и продаже авиабилетов, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). На минувшей неделе Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество частных собственников компании "Сирена-Тревел" - разработчика системы бронирования билетов Leonardo. Ранее источник РИА Новости сообщил, что иск касается в том числе и оператора системы взаиморасчетов на воздушном транспорте "ТКП". "Агенты, авиакомпании и сайты бронирования не ожидают перебоев в процессе бронирования... Агентские сети продолжают работать в различных каналах продаж и бронирования, что не окажет влияния на их операционную деятельность. Изменения не повлияют на бронирование и продажи авиационных перевозок", - говорится в сообщении РСТ. В Российском союзе туриндустрии выразили уверенность, что обновлённая система управления проектами будет функционировать в штатном режиме, однако уже под государственным управлением. "Сирена-Трэвел" является разработчиком и оператором системы бронирования Leonardo, а "ТКП" - это оператор систем взаиморасчетов на воздушном транспорте. Обе компании контролируются одними и теми же лицами. Так, долями в обеих владеет компания "Универсус", а через нее – Ибрагим Сулейманов, Расул Сулейманов, Артур Суринов и Ануш Суринова.

