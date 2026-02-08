Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия с начала года резко нарастила экспорт рыбы в Бразилию - 08.02.2026
Россия с начала года резко нарастила экспорт рыбы в Бразилию
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Россия за январь этого года экспортировала в Бразилию 24 тонны сушеной трески на 390 тысяч долларов и 123 тонны мороженого минтая на 175 тысяч долларов, уже приблизившись к показателям за весь 2025 год, подсчитал для РИА Новости аналитический центр Рыбного союза на основе статистических данных Секретариата внешней торговли Бразилии (SECEX). "Для российского экспорта рыбы в Бразилию 2026 год начался успешно: за январь наша страна отправила 24 тонны сушеной трески на сумму 390 тысяч долларов и 123 тонны мороженого минтая на сумму 175 тысяч долларов", - рассказали в союзе. Там уточнили, что за весь прошлый год Россия поставила в Бразилию 25 тонн сушеной трески на сумму 410 тысяч долларов, 275 тонн мороженого минтая на сумму 340 тысяч долларов и 25 тонн мороженой сардины иваси на сумму 15 тысяч долларов. Таким образом, январский результат приблизился к показателям всего 2025 года. При этом объем поставок в 2024 году был гораздо меньше: 27 тонн мороженого минтая на сумму 25 тысяч долларов. До этого Россия направляла незначительные объемы рыбопродукции в Бразилию в 2022, 2019 и 2018 годах. "А относительно крупные поставки (на сумму свыше 8 миллионов долларов) последний раз были почти 20 лет назад, в 2007 году, когда Россия отправила 14 тысяч тонн мороженой европейской сардины (мы добываем ее в ИЭЗ (исключительных экономических зонах - ред.) Марокко и Мавритании)", - подчеркнули аналитики.
08:47 08.02.2026
 
Россия с начала года резко нарастила экспорт рыбы в Бразилию

Рыбный союз: Россия в январе экспортировала в Бразилию рыбы на 565 тысяч долларов

Флаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Флаг Бразилии . Архивное фото
© CC BY 2.0 / abdallahh
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Россия за январь этого года экспортировала в Бразилию 24 тонны сушеной трески на 390 тысяч долларов и 123 тонны мороженого минтая на 175 тысяч долларов, уже приблизившись к показателям за весь 2025 год, подсчитал для РИА Новости аналитический центр Рыбного союза на основе статистических данных Секретариата внешней торговли Бразилии (SECEX).
"Для российского экспорта рыбы в Бразилию 2026 год начался успешно: за январь наша страна отправила 24 тонны сушеной трески на сумму 390 тысяч долларов и 123 тонны мороженого минтая на сумму 175 тысяч долларов", - рассказали в союзе.
Там уточнили, что за весь прошлый год Россия поставила в Бразилию 25 тонн сушеной трески на сумму 410 тысяч долларов, 275 тонн мороженого минтая на сумму 340 тысяч долларов и 25 тонн мороженой сардины иваси на сумму 15 тысяч долларов. Таким образом, январский результат приблизился к показателям всего 2025 года.
При этом объем поставок в 2024 году был гораздо меньше: 27 тонн мороженого минтая на сумму 25 тысяч долларов. До этого Россия направляла незначительные объемы рыбопродукции в Бразилию в 2022, 2019 и 2018 годах.
"А относительно крупные поставки (на сумму свыше 8 миллионов долларов) последний раз были почти 20 лет назад, в 2007 году, когда Россия отправила 14 тысяч тонн мороженой европейской сардины (мы добываем ее в ИЭЗ (исключительных экономических зонах - ред.) Марокко и Мавритании)", - подчеркнули аналитики.
Рыбный союз назвал рыбу с высоким потенциалом поставок в Бразилию
6 февраля, 14:52
Заголовок открываемого материала