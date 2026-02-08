https://1prime.ru/20260208/s7-867282609.html

S7 назвала среднестатистического пассажира бизнес-класса

S7 назвала среднестатистического пассажира бизнес-класса - 08.02.2026, ПРАЙМ

S7 назвала среднестатистического пассажира бизнес-класса

Среднестатистический пассажир бизнес-класса авиакомпании S7 – мужчина в возрасте 35 – 55 лет, путешествующий налегке, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 08.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-08T01:14+0300

2026-02-08T01:14+0300

2026-02-08T01:14+0300

бизнес

москва

новосибирск

сочи

s7

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867282609.jpg?1770502483

МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Среднестатистический пассажир бизнес-класса авиакомпании S7 – мужчина в возрасте 35 – 55 лет, путешествующий налегке, рассказали РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. "Портрет среднестатистического пассажира бизнес-класса S7 Airlines: мужчина в возрасте 35 - 55 лет. Примечательно, что половина перелетов пассажирами бизнес-класса совершается только с ручной кладью или налегке", - сообщили в S7. Отмечается, что количество перевезенных в бизнес-классе пассажиров в 2025 году выросло на 32% по сравнению с 2024 годом. Это связано с изменением компоновки самолетов и увеличением количества соответствующих кресел, пояснили в S7. "Самыми популярными внутренними направлениями среди пассажиров бизнес-класса в 2025 году стали Москва — Новосибирск, Москва — Сочи, Новосибирск — Сочи… А на международных направлениях — Иркутск — Бангкок, Москва — Анталья и Новосибирск — Пекин", - отметили в авиакомпании. Предпочтения пассажиров бизнес-класса S7 в отношении бортового питания отличаются в зависимости от направления рейса: на рейсах из европейской части России популярностью пользуется рыба, а из Сибири и Дальнего Востока — мясо.

москва

новосибирск

сочи

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, новосибирск, сочи, s7