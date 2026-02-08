Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
S7 назвала среднестатистического пассажира бизнес-класса - 08.02.2026
S7 назвала среднестатистического пассажира бизнес-класса
S7 назвала среднестатистического пассажира бизнес-класса
МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Среднестатистический пассажир бизнес-класса авиакомпании S7 – мужчина в возрасте 35 – 55 лет, путешествующий налегке, рассказали РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. "Портрет среднестатистического пассажира бизнес-класса S7 Airlines: мужчина в возрасте 35 - 55 лет. Примечательно, что половина перелетов пассажирами бизнес-класса совершается только с ручной кладью или налегке", - сообщили в S7. Отмечается, что количество перевезенных в бизнес-классе пассажиров в 2025 году выросло на 32% по сравнению с 2024 годом. Это связано с изменением компоновки самолетов и увеличением количества соответствующих кресел, пояснили в S7. "Самыми популярными внутренними направлениями среди пассажиров бизнес-класса в 2025 году стали Москва — Новосибирск, Москва — Сочи, Новосибирск — Сочи… А на международных направлениях — Иркутск — Бангкок, Москва — Анталья и Новосибирск — Пекин", - отметили в авиакомпании. Предпочтения пассажиров бизнес-класса S7 в отношении бортового питания отличаются в зависимости от направления рейса: на рейсах из европейской части России популярностью пользуется рыба, а из Сибири и Дальнего Востока — мясо.
МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Среднестатистический пассажир бизнес-класса авиакомпании S7 – мужчина в возрасте 35 – 55 лет, путешествующий налегке, рассказали РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
"Портрет среднестатистического пассажира бизнес-класса S7 Airlines: мужчина в возрасте 35 - 55 лет. Примечательно, что половина перелетов пассажирами бизнес-класса совершается только с ручной кладью или налегке", - сообщили в S7.
Отмечается, что количество перевезенных в бизнес-классе пассажиров в 2025 году выросло на 32% по сравнению с 2024 годом. Это связано с изменением компоновки самолетов и увеличением количества соответствующих кресел, пояснили в S7.
"Самыми популярными внутренними направлениями среди пассажиров бизнес-класса в 2025 году стали Москва — Новосибирск, Москва — Сочи, Новосибирск — Сочи… А на международных направлениях — Иркутск — Бангкок, Москва — Анталья и Новосибирск — Пекин", - отметили в авиакомпании.
Предпочтения пассажиров бизнес-класса S7 в отношении бортового питания отличаются в зависимости от направления рейса: на рейсах из европейской части России популярностью пользуется рыба, а из Сибири и Дальнего Востока — мясо.
 
