Задержанные рейсы Azur Air вылетят с Пхукета в понедельник
Задержанные рейсы Azur Air вылетят с Пхукета в понедельник - 08.02.2026, ПРАЙМ
Задержанные рейсы Azur Air вылетят с Пхукета в понедельник
Рейсы авиакомпании Azur Air Пхукет - Москва и Пхукет - Новосибирск, задерживающиеся по техническим причинам с 7 февраля, отправятся из аэропорта Пхукета в... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T11:02+0300
2026-02-08T11:02+0300
2026-02-08T11:36+0300
БАНГКОК, 8 фев - ПРАЙМ. Рейсы авиакомпании Azur Air Пхукет - Москва и Пхукет - Новосибирск, задерживающиеся по техническим причинам с 7 февраля, отправятся из аэропорта Пхукета в понедельник 9 февраля, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в городе Пхукет. "Пассажиры задержавшихся рейсов, по имеющейся у нас информации, расселены в гостиницы до новой даты вылета. Рейсы Пхукет - Москва и Пхукет - Новосибирск отправятся в пункты назначения завтра, в понедельник 9 февраля", - сообщили агентству в российском консульском учреждении. Вылет московского рейса запланирован на 11.10 (07.00 мск) понедельника 9 февраля, а рейс в Новосибирск по новому расписанию должен вылететь в 21.55 (17.55 мск) в тот же день, сообщили дипломаты.
Задержанные рейсы Azur Air вылетят с Пхукета в понедельник
