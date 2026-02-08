Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Задержанные рейсы Azur Air вылетят с Пхукета в понедельник - 08.02.2026, ПРАЙМ
Задержанные рейсы Azur Air вылетят с Пхукета в понедельник
Задержанные рейсы Azur Air вылетят с Пхукета в понедельник - 08.02.2026, ПРАЙМ
Задержанные рейсы Azur Air вылетят с Пхукета в понедельник
Рейсы авиакомпании Azur Air Пхукет - Москва и Пхукет - Новосибирск, задерживающиеся по техническим причинам с 7 февраля, отправятся из аэропорта Пхукета в... | 08.02.2026, ПРАЙМ
БАНГКОК, 8 фев - ПРАЙМ. Рейсы авиакомпании Azur Air Пхукет - Москва и Пхукет - Новосибирск, задерживающиеся по техническим причинам с 7 февраля, отправятся из аэропорта Пхукета в понедельник 9 февраля, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в городе Пхукет. "Пассажиры задержавшихся рейсов, по имеющейся у нас информации, расселены в гостиницы до новой даты вылета. Рейсы Пхукет - Москва и Пхукет - Новосибирск отправятся в пункты назначения завтра, в понедельник 9 февраля", - сообщили агентству в российском консульском учреждении. Вылет московского рейса запланирован на 11.10 (07.00 мск) понедельника 9 февраля, а рейс в Новосибирск по новому расписанию должен вылететь в 21.55 (17.55 мск) в тот же день, сообщили дипломаты.
ФГУП МИА «Россия сегодня»
11:02 08.02.2026 (обновлено: 11:36 08.02.2026)
 
Задержанные рейсы Azur Air вылетят с Пхукета в понедельник

Задержанные рейсы Azur Air в Москву и Новосибирск вылетят с Пхукета в понедельник

БАНГКОК, 8 фев - ПРАЙМ. Рейсы авиакомпании Azur Air Пхукет - Москва и Пхукет - Новосибирск, задерживающиеся по техническим причинам с 7 февраля, отправятся из аэропорта Пхукета в понедельник 9 февраля, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в городе Пхукет.
"Пассажиры задержавшихся рейсов, по имеющейся у нас информации, расселены в гостиницы до новой даты вылета. Рейсы Пхукет - Москва и Пхукет - Новосибирск отправятся в пункты назначения завтра, в понедельник 9 февраля", - сообщили агентству в российском консульском учреждении.
Вылет московского рейса запланирован на 11.10 (07.00 мск) понедельника 9 февраля, а рейс в Новосибирск по новому расписанию должен вылететь в 21.55 (17.55 мск) в тот же день, сообщили дипломаты.
