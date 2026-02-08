https://1prime.ru/20260208/sbor-867290464.html
Источник: "ТКП" получила 13 миллиардов рублей из-за незаконного сбора
Источник: "ТКП" получила 13 миллиардов рублей из-за незаконного сбора - 08.02.2026, ПРАЙМ
Источник: "ТКП" получила 13 миллиардов рублей из-за незаконного сбора
Компания "ТКП" получила 13 миллиардов рублей в 2022-2024 годах в результате взимания незаконной таксы с каждого пассажира при покупке авиабилета, сообщил РИА... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T15:26+0300
2026-02-08T15:26+0300
2026-02-08T15:26+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1c/860026699_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_8a2744bf6f141c9d6c991dc0f4c97ec1.jpg
МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Компания "ТКП" получила 13 миллиардов рублей в 2022-2024 годах в результате взимания незаконной таксы с каждого пассажира при покупке авиабилета, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В 2024 году по искам транспортных прокуроров судами признан незаконным введенный бенефициарами компаний сбор в свою пользу в виде таксы с каждого пассажира при приобретении авиабилетов в размере 185 рублей, в результате чего только за 2022–2024 годы при его взимании АО "ТКП" получено 13 миллиардов рублей", - сказал собеседник агентства.
https://1prime.ru/20260208/isk-867290196.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1c/860026699_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_04abba1aad1d7ea3b59037e894784600.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
Источник: "ТКП" получила 13 миллиардов рублей из-за незаконного сбора
Источник: "ТКП" получила 13 миллиардов рублей из-за незаконного сбора с пассажиров
МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Компания "ТКП" получила 13 миллиардов рублей в 2022-2024 годах в результате взимания незаконной таксы с каждого пассажира при покупке авиабилета, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В 2024 году по искам транспортных прокуроров судами признан незаконным введенный бенефициарами компаний сбор в свою пользу в виде таксы с каждого пассажира при приобретении авиабилетов в размере 185 рублей, в результате чего только за 2022–2024 годы при его взимании АО "ТКП" получено 13 миллиардов рублей", - сказал собеседник агентства.
ГП призвала передать операторов систем бронирования авиабилетов государству