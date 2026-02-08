https://1prime.ru/20260208/sbor-867290464.html

Источник: "ТКП" получила 13 миллиардов рублей из-за незаконного сбора

бизнес

россия

МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Компания "ТКП" получила 13 миллиардов рублей в 2022-2024 годах в результате взимания незаконной таксы с каждого пассажира при покупке авиабилета, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В 2024 году по искам транспортных прокуроров судами признан незаконным введенный бенефициарами компаний сбор в свою пользу в виде таксы с каждого пассажира при приобретении авиабилетов в размере 185 рублей, в результате чего только за 2022–2024 годы при его взимании АО "ТКП" получено 13 миллиардов рублей", - сказал собеседник агентства.

бизнес, россия