Россия готова к диалогу с Сеулом по Севморпути, заявил посол России - 08.02.2026, ПРАЙМ
Россия готова к диалогу с Сеулом по Севморпути, заявил посол России
2026-02-08T15:18+0300
2026-02-08T15:18+0300
СЕУЛ, 8 фев - ПРАЙМ. Москва готова к конструктивному диалогу с Сеулом по вопросу использования Северного морского пути (СМП), начало диалога зависит от желания Южной Кореи, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев. По словам дипломата, в рамках регулярных контактов по линии профильных ведомств российская сторона разъясняет южнокорейским коллегам, что планы по использованию Северного морского пути требуют тесного сотрудничества с Россией, в том числе по вопросам навигации и обеспечения безопасности мореплавания в Арктической зоне Российской Федерации. "В связи с этим хотел бы подтвердить готовность к конструктивному диалогу по теме СМП. Начнется ли он, зависит от того, насколько реально желание Южной Кореи осваивать СМП", — сказал Зиновьев. Исполняющий обязанности министра океанов и рыболовства Южной Кореи Ким Сон Бом 5 января заявил, что Сеул планирует провести пробный рейс по Северному морскому пути в сентябре этого года, назвав "крайне важным" сотрудничество с Россией в процессе освоения СМП. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 фев в 13.00 мск.
15:18 08.02.2026
 
Флаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
СЕУЛ, 8 фев - ПРАЙМ. Москва готова к конструктивному диалогу с Сеулом по вопросу использования Северного морского пути (СМП), начало диалога зависит от желания Южной Кореи, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.
По словам дипломата, в рамках регулярных контактов по линии профильных ведомств российская сторона разъясняет южнокорейским коллегам, что планы по использованию Северного морского пути требуют тесного сотрудничества с Россией, в том числе по вопросам навигации и обеспечения безопасности мореплавания в Арктической зоне Российской Федерации.
"В связи с этим хотел бы подтвердить готовность к конструктивному диалогу по теме СМП. Начнется ли он, зависит от того, насколько реально желание Южной Кореи осваивать СМП", — сказал Зиновьев.
Исполняющий обязанности министра океанов и рыболовства Южной Кореи Ким Сон Бом 5 января заявил, что Сеул планирует провести пробный рейс по Северному морскому пути в сентябре этого года, назвав "крайне важным" сотрудничество с Россией в процессе освоения СМП.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 фев в 13.00 мск.
Заголовок открываемого материала