https://1prime.ru/20260208/siyyarto-867297118.html
В Брюсселе царствует фанатизм войны, заявил Сийярто
В Брюсселе царствует фанатизм войны, заявил Сийярто - 08.02.2026, ПРАЙМ
В Брюсселе царствует фанатизм войны, заявил Сийярто
В Брюсселе царствует фанатизм войны, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T22:27+0300
2026-02-08T22:27+0300
2026-02-08T22:27+0300
политика
мировая экономика
петер сийярто
брюссель
мид венгрии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862677901_0:0:2667:1501_1920x0_80_0_0_9ac2517b2748bbb8c7e79ec3b024473d.jpg
ТБИЛИСИ, 8 фев - ПРАЙМ. В Брюсселе царствует фанатизм войны, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Когда посещаете Брюссель и участвуете там во встречах, увидите, что в Брюсселе царствует фанатизм войны", - сказал Сийярто в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2".
https://1prime.ru/20260208/dmitriev-867296239.html
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862677901_0:0:2667:2001_1920x0_80_0_0_909b6540d7af5ac185f2b93eff59c540.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, петер сийярто, брюссель, мид венгрии
Политика, Мировая экономика, Петер Сийярто, Брюссель, МИД Венгрии
В Брюсселе царствует фанатизм войны, заявил Сийярто
Глава МИД Венгрии Сийярто: в Брюсселе царствует фанатизм войны