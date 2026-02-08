https://1prime.ru/20260208/siyyarto-867297118.html

В Брюсселе царствует фанатизм войны, заявил Сийярто

2026-02-08T22:27+0300

политика

мировая экономика

петер сийярто

брюссель

мид венгрии

ТБИЛИСИ, 8 фев - ПРАЙМ. В Брюсселе царствует фанатизм войны, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Когда посещаете Брюссель и участвуете там во встречах, увидите, что в Брюсселе царствует фанатизм войны", - сказал Сийярто в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2".

брюссель

мировая экономика, петер сийярто, брюссель, мид венгрии