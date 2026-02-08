Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
08.02.2026
Европа становится менее безопасной, и привлекательной, заявил Сийярто
Европа становится менее безопасной, и привлекательной, заявил Сийярто - 08.02.2026, ПРАЙМ
Европа становится менее безопасной, и привлекательной, заявил Сийярто
Европа становится все менее безопасной, конкурентоспособной и привлекательной, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью грузинскому телеканалу... | 08.02.2026, ПРАЙМ
ТБИЛИСИ, 8 фев - ПРАЙМ. Европа становится все менее безопасной, конкурентоспособной и привлекательной, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2". "Уровень интеллектуальности в европейских политических дебатах сейчас очень низкий… Европа становится все менее конкурентоспособной, Европа становится все менее безопасной, Европа становится все менее привлекательной", - сказал Сийярто. По его словам, "Брюссель и этот либеральный мейнстрим любят представлять себя так, как будто они являются единственным прогрессивным, демократическим, процветающим и легитимным политическим обществом".
23:19 08.02.2026
 
Европа становится менее безопасной, и привлекательной, заявил Сийярто

Сийярто: Европа становится менее безопасной, конкурентоспособной и привлекательной

Петер Сийярто
Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
ТБИЛИСИ, 8 фев - ПРАЙМ. Европа становится все менее безопасной, конкурентоспособной и привлекательной, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2".
"Уровень интеллектуальности в европейских политических дебатах сейчас очень низкий… Европа становится все менее конкурентоспособной, Европа становится все менее безопасной, Европа становится все менее привлекательной", - сказал Сийярто.
По его словам, "Брюссель и этот либеральный мейнстрим любят представлять себя так, как будто они являются единственным прогрессивным, демократическим, процветающим и легитимным политическим обществом".
