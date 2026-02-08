https://1prime.ru/20260208/siyyarto-867297907.html
Европа становится менее безопасной, и привлекательной, заявил Сийярто
политика
мировая экономика
европа
петер сийярто
мид венгрии
ТБИЛИСИ, 8 фев - ПРАЙМ. Европа становится все менее безопасной, конкурентоспособной и привлекательной, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2". "Уровень интеллектуальности в европейских политических дебатах сейчас очень низкий… Европа становится все менее конкурентоспособной, Европа становится все менее безопасной, Европа становится все менее привлекательной", - сказал Сийярто. По его словам, "Брюссель и этот либеральный мейнстрим любят представлять себя так, как будто они являются единственным прогрессивным, демократическим, процветающим и легитимным политическим обществом".
европа
