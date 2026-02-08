Европа становится менее безопасной, и привлекательной, заявил Сийярто

https://1prime.ru/20260208/siyyarto-867297907.html

политика

мировая экономика

европа

петер сийярто

мид венгрии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848923011_0:202:3012:1896_1920x0_80_0_0_5b837fdd5eba5dcfbefa4be63f9068c2.jpg

ТБИЛИСИ, 8 фев - ПРАЙМ. Европа становится все менее безопасной, конкурентоспособной и привлекательной, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2". "Уровень интеллектуальности в европейских политических дебатах сейчас очень низкий… Европа становится все менее конкурентоспособной, Европа становится все менее безопасной, Европа становится все менее привлекательной", - сказал Сийярто. По его словам, "Брюссель и этот либеральный мейнстрим любят представлять себя так, как будто они являются единственным прогрессивным, демократическим, процветающим и легитимным политическим обществом".

европа

2026

