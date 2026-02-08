https://1prime.ru/20260208/slutskij-867282914.html

Слуцкий предложил льготную ипотеку для молодых ученых

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить для молодых ученых, работающих в государственных научных институтах, льготную ипотеку с фиксированной пониженной ставкой на уровне в 6%, соответствующее обращение на имя премьера РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается установить (для молодых ученых, работающих в государственных научных институтах - ред.) пониженную фиксированную процентную ставку по ипотечным кредитам в размере 6% годовых и возможность субсидирования первоначального взноса до 5% стоимости жилья, что позволит создавать стимулирующие условия для удержания молодых специалистов в научной и инновационной среде и обеспечит возможность продолжать профессиональную деятельность без отвлечения на решение жилищных вопросов", - говорится в документе. В письме подчеркивается, что для молодежи одна из главных мер государственной поддержки - помощь в приобретении собственного жилья. По словам Слуцкого, обеспечение такой поддержкой способствует тому, что молодые специалисты могут продолжать профессиональную деятельность в выбранной ими сфере, включая научную, не отвлекаясь на решение жилищных вопросов, что повышает эффективность их работы и способствует формированию устойчивого кадрового потенциала в соответствующих областях. Парламентарий также напомнил о положительном опыте реализации программы льготного ипотечного кредитования для IT‑специалистов, которая смогла решить кадровые задачи в цифровой сфере. Он отметил, что научная и инновационная деятельность - стратегические приоритеты развития России, от которых зависят ее технологическая независимость, экономическая устойчивость и конкурентоспособность. "Президент (РФ Владимир Путин) справедливо говорил: научный, технологический и производственный потенциал страны нужно собрать в единый кулак, но сам этот кулак не соберется, нужны реальные решения. Собственное жилье - это не бонус, а базовое условие для работы, жизни и рождения детей. Дайте ученому опору, и он останется в стране, будет создавать разработки, которые двигают Россию вперед. Это инвестиция не в квадратные метры, а в будущее страны", - заявил агентству Слуцкий. Программа льготной IT-ипотеки действует в РФ до 2030 года. Максимальная ставка составляет 6% годовых, сумма льготного кредита - до 9 миллионов рублей, при этом можно оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму: до 18 миллионов рублей, но тогда в части кредита выше 9 миллионов рублей будет действовать рыночная процентная ставка. Программа не распространяется на Москву и Санкт-Петербург.

