Спасатели в Крыму эвакуировали трех людей из машины, упавшей в обрыв
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – ПРАЙМ. Сотрудники подразделения "Крым-Спас" смогли ночью в тумане в течение часа обнаружить и помочь трем пострадавшим, машина которых упала в обрыв глубиной 200 метров с Долгоруковской яйлы в Крыму, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. "Сотрудники ГКУ РК "Крым-Спас" оказали помощь пострадавшим, автомобиль которых упал в обрыв на Долгоруковской яйле", - говорится в сообщении. Сигнал о происшествии поступил в 20.15 мск субботы. Очевидцы сообщили, что автомобиль "УАЗ" упал со скалы на склоне Долгоруковской яйлы, глубина падения - около 200 метров. В автомобиле находились двое взрослых и один несовершеннолетний. Очевидцы смогли передать несовершеннолетнего пострадавшего медикам для оказания помощи. Как сообщили в МЧС, спасатели совместно с медработниками вели поисковые работы от вершины горы Коль-Баир до кромки яйлы в сложных метеоусловиях – темное время суток, видимость в тумане около 10 метров, а также отсутствие навигации и связи. Спустя час поисков автомобиль был обнаружен в районе скальных обрывов северного склона горы Чалбаш. Около автомобиля были двое пострадавших - мужчина и женщина с травмами разной степени тяжести. Спасатели и медики оказали им первую помощь и эвакуировали в безопасное место, а затем перевезли в село Ивановка, где передали медикам, уточнили в пресс-службе.
16:56 08.02.2026
 
Спасатели в Крыму эвакуировали трех людей из машины, упавшей в обрыв

Спасатели в Крыму эвакуировали трех людей из машины, упавшей в обрыв глубиной 200 м

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМЧС РФ
МЧС РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – ПРАЙМ. Сотрудники подразделения "Крым-Спас" смогли ночью в тумане в течение часа обнаружить и помочь трем пострадавшим, машина которых упала в обрыв глубиной 200 метров с Долгоруковской яйлы в Крыму, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
"Сотрудники ГКУ РК "Крым-Спас" оказали помощь пострадавшим, автомобиль которых упал в обрыв на Долгоруковской яйле", - говорится в сообщении.
Сигнал о происшествии поступил в 20.15 мск субботы. Очевидцы сообщили, что автомобиль "УАЗ" упал со скалы на склоне Долгоруковской яйлы, глубина падения - около 200 метров. В автомобиле находились двое взрослых и один несовершеннолетний. Очевидцы смогли передать несовершеннолетнего пострадавшего медикам для оказания помощи.
Как сообщили в МЧС, спасатели совместно с медработниками вели поисковые работы от вершины горы Коль-Баир до кромки яйлы в сложных метеоусловиях – темное время суток, видимость в тумане около 10 метров, а также отсутствие навигации и связи. Спустя час поисков автомобиль был обнаружен в районе скальных обрывов северного склона горы Чалбаш. Около автомобиля были двое пострадавших - мужчина и женщина с травмами разной степени тяжести. Спасатели и медики оказали им первую помощь и эвакуировали в безопасное место, а затем перевезли в село Ивановка, где передали медикам, уточнили в пресс-службе.
