Спутник "Электро-Л" №5 запустят с Байконура 12 февраля

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Не состоявшийся 15 декабря 2025 года запуск спутника "Электро-Л" №5 запланирован на 12 февраля, сообщил "Роскосмос". "Запуск спутника "Электро-Л" №5 - 12 февраля", - говорится в сообщении. Отмечается, что вывоз и установка ракеты "Протон-М" на стартовом комплексе на космодроме Байконур запланированы на 9 февраля. Старт изначально должен был состояться 15 декабря 2025 года, однако его перенесли, чтобы устранить обнаруженное в разгонном блоке "локальное несоответствие". Старт состоится в 11.52 мск с 81-й площадки Байконура. Через 9 минут 45 секунд ракета выведет на орбиту разгонный блок ДМ-03 со спутником.Разгонный блок три раза включит свою двигательную установку и в итоге через 6 часов 38 минут после старта выведет "Электро-Л" №5 на расчётную орбиту.Пуск будет уже 430-м для ракет "Протон". Последний раз такую ракету запускали 13 марта 2023 года. Геостационарные спутники системы "Электро" используются для круглосуточного мониторинга погоды. Каждый аппарат находится над одной и той же точкой планеты на высоте порядка 36 тысяч километров. Сейчас на орбите работают три аппарата этой серии - "Электро Л" №2, №3 и №4.

