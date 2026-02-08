Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США пока не знают, когда будет подписана торговая сделка с КНР - 08.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260208/ssha-867294286.html
В США пока не знают, когда будет подписана торговая сделка с КНР
В США пока не знают, когда будет подписана торговая сделка с КНР - 08.02.2026, ПРАЙМ
В США пока не знают, когда будет подписана торговая сделка с КНР
США до сих пор не знают, когда будет подписана торговая сделка с Китаем, признался глава минфина Скотт Бессент. | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T19:20+0300
2026-02-08T19:20+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
скотт бессент
си цзиньпин
дональд трамп
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/82879/14/828791445_0:200:3500:2169_1920x0_80_0_0_848bba3a005481c84046202d4b9c62b7.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 8 фев – ПРАЙМ. США до сих пор не знают, когда будет подписана торговая сделка с Китаем, признался глава минфина Скотт Бессент. "Есть ли у вас какие-то оценки относительно того, когда мы увидим торговую сделку с Китаем в письменном виде?" – спросили у Бессента в эфире Fox News. "Нет", – ответил министр, отметив, что КНР соблюдает свою часть договоренностей. В конце октября 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.
https://1prime.ru/20260208/frg-867291732.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82879/14/828791445_170:0:3330:2370_1920x0_80_0_0_352cc1a70d6d1474b810320eba92259c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, сша, скотт бессент, си цзиньпин, дональд трамп, fox news
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Скотт Бессент, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Fox News
19:20 08.02.2026
 
В США пока не знают, когда будет подписана торговая сделка с КНР

Бессент: США до сих пор не знают, когда будет подписана торговая сделка с КНР

© AFP / Jason Lee/PoolФлаги КНР и США
Флаги КНР и США - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Флаги КНР и США. Архивное фото
© AFP / Jason Lee/Pool
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
НЬЮ-ЙОРК, 8 фев – ПРАЙМ. США до сих пор не знают, когда будет подписана торговая сделка с Китаем, признался глава минфина Скотт Бессент.
"Есть ли у вас какие-то оценки относительно того, когда мы увидим торговую сделку с Китаем в письменном виде?" – спросили у Бессента в эфире Fox News.
"Нет", – ответил министр, отметив, что КНР соблюдает свою часть договоренностей.
В конце октября 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.
Флаг Германии. - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
"Зеленые" опросят кабмин ФРГ о низких запасах газа и зависимости от США
16:25
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙСШАСкотт БессентСи ЦзиньпинДональд ТрампFox News
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала