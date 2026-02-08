https://1prime.ru/20260208/ssha-867294286.html

В США пока не знают, когда будет подписана торговая сделка с КНР

В США пока не знают, когда будет подписана торговая сделка с КНР - 08.02.2026, ПРАЙМ

В США пока не знают, когда будет подписана торговая сделка с КНР

08.02.2026

НЬЮ-ЙОРК, 8 фев – ПРАЙМ. США до сих пор не знают, когда будет подписана торговая сделка с Китаем, признался глава минфина Скотт Бессент. "Есть ли у вас какие-то оценки относительно того, когда мы увидим торговую сделку с Китаем в письменном виде?" – спросили у Бессента в эфире Fox News. "Нет", – ответил министр, отметив, что КНР соблюдает свою часть договоренностей. В конце октября 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.

китай

сша

2026

Новости

мировая экономика, китай, сша, скотт бессент, си цзиньпин, дональд трамп, fox news