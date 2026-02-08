https://1prime.ru/20260208/svo-867285260.html

"Начался обратный отсчет": в США сделали заявление о завершении СВО

МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Утверждения о стремлении США урегулировать украинский кризис к июню запускают обратный отсчет до момента, который зафиксирует победу России на военном фронте, заявил отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис в интервью на YouTube-канале."Это означает, что для всех, для Европы, Украины, России, для всех, теперь тикают часы, начался обратный отсчет. <…> Это больше похоже на футбольный матч, где есть часы, отсчитывающие время до нуля. И как только время истекает, игра окончена. И кто лидирует на табло, тот и победит. <…> России теперь абсолютно незачем идти на уступки. <…> Они получили ожидаемый результат, так как после этого на Западе поняли, что войну выиграть нельзя, а поражения избежать невозможно", — рассказал военный.Он также отметил, что осознание неизбежных последствий для Украины уже привело к тому, что американские союзники дистанцируются от нее и не хотят больше жертвовать ради Киева."И сейчас это дошло до Соединенных Штатов. Поэтому теперь они говорят, что мы больше не будем вкладывать в это деньги (в Украину. — Прим. ред.), мы больше не будем отправлять им наши ракеты-перехватчики, мы больше не будем заниматься подобными вещами, если потери неизбежны. Это полнейшая глупость! К такому выводу следовало прийти давным-давно", — отметил Дэвис.Ранее Владимир Зеленский сообщил, что США намерены завершить конфликт на Украине к июню. Издание Politico также сообщило об опасениях в Киеве по поводу возможного исключения Дональдом Трампом Украины из процесса обсуждения окончания конфликта с Россией, учитывая её препятствия на пути к переговорам.

