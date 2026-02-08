https://1prime.ru/20260208/svo-867293529.html
"Комплекс уничтожения". Произошедшее в зоне СВО вызвало изумление на Западе
"Комплекс уничтожения". Произошедшее в зоне СВО вызвало изумление на Западе - 08.02.2026, ПРАЙМ
"Комплекс уничтожения". Произошедшее в зоне СВО вызвало изумление на Западе
Российский "Рубикон" демонстрирует наивысшую эффективность беспилотных войск в условиях современных военных действий, пишет немецкое издание Junge Welt. | 08.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российский "Рубикон" демонстрирует наивысшую эффективность беспилотных войск в условиях современных военных действий, пишет немецкое издание Junge Welt."Российское элитное подразделение "Рубикон" демонстрирует, насколько эффективны беспилотники на самом деле: не в комбинированном, а в разобщенном режиме. Децентрализация, численный превосходство вместо координации, постоянная угроза 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. "Рубикон" — это автономный комплекс уничтожения", — говорится в материале.Издание отмечает, что эффективность подразделения также обусловлена его независимостью."Он проводит собственную разведку и выбирает собственные цели — без каких-либо тактических связей с бригадой, без задач маневрирования и без какой-либо связи с "комбинированным оружием". Его эффективность обусловлена именно разобщенностью, а не интеграцией", — подчеркивается в тексте.О формировании центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" на базе одного из боевых подразделений стало известно в августе 2024 года. Ключевые направления его работы — подготовка инструкторов из числа специалистов БПЛА действующих соединений и воинских частей и обучение операторов для боевой работы в зоне СВО.
запад
"Комплекс уничтожения". Произошедшее в зоне СВО вызвало изумление на Западе
JW: российское подразделение "Рубикон" поражает эффективностью в зоне СВО
"Российское элитное подразделение "Рубикон" демонстрирует, насколько эффективны беспилотники на самом деле: не в комбинированном, а в разобщенном режиме. Децентрализация, численный превосходство вместо координации, постоянная угроза 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. "Рубикон" — это автономный комплекс уничтожения", — говорится в материале.
Издание отмечает, что эффективность подразделения также обусловлена его независимостью.
"Он проводит собственную разведку и выбирает собственные цели — без каких-либо тактических связей с бригадой, без задач маневрирования и без какой-либо связи с "комбинированным оружием". Его эффективность обусловлена именно разобщенностью, а не интеграцией", — подчеркивается в тексте.
О формировании центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" на базе одного из боевых подразделений стало известно в августе 2024 года. Ключевые направления его работы — подготовка инструкторов из числа специалистов БПЛА действующих соединений и воинских частей и обучение операторов для боевой работы в зоне СВО.
