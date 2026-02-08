Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Комплекс уничтожения". Произошедшее в зоне СВО вызвало изумление на Западе - 08.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260208/svo-867293529.html
"Комплекс уничтожения". Произошедшее в зоне СВО вызвало изумление на Западе
"Комплекс уничтожения". Произошедшее в зоне СВО вызвало изумление на Западе - 08.02.2026, ПРАЙМ
"Комплекс уничтожения". Произошедшее в зоне СВО вызвало изумление на Западе
Российский "Рубикон" демонстрирует наивысшую эффективность беспилотных войск в условиях современных военных действий, пишет немецкое издание Junge Welt. | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T17:41+0300
2026-02-08T17:41+0300
мировая экономика
запад
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866039640_0:89:3083:1823_1920x0_80_0_0_ad46b21956c0d1a884c239a3fae50bad.jpg
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российский "Рубикон" демонстрирует наивысшую эффективность беспилотных войск в условиях современных военных действий, пишет немецкое издание Junge Welt."Российское элитное подразделение "Рубикон" демонстрирует, насколько эффективны беспилотники на самом деле: не в комбинированном, а в разобщенном режиме. Децентрализация, численный превосходство вместо координации, постоянная угроза 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. "Рубикон" — это автономный комплекс уничтожения", — говорится в материале.Издание отмечает, что эффективность подразделения также обусловлена его независимостью."Он проводит собственную разведку и выбирает собственные цели — без каких-либо тактических связей с бригадой, без задач маневрирования и без какой-либо связи с "комбинированным оружием". Его эффективность обусловлена ​​именно разобщенностью, а не интеграцией", — подчеркивается в тексте.О формировании центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" на базе одного из боевых подразделений стало известно в августе 2024 года. Ключевые направления его работы — подготовка инструкторов из числа специалистов БПЛА действующих соединений и воинских частей и обучение операторов для боевой работы в зоне СВО.
https://1prime.ru/20260207/svo-867266696.html
https://1prime.ru/20260208/svo-867285260.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866039640_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_ed9862f99b4b1bb48ea75386a1e87924.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, запад, вс рф
Мировая экономика, ЗАПАД, ВС РФ
17:41 08.02.2026
 
"Комплекс уничтожения". Произошедшее в зоне СВО вызвало изумление на Западе

JW: российское подразделение "Рубикон" поражает эффективностью в зоне СВО

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российский "Рубикон" демонстрирует наивысшую эффективность беспилотных войск в условиях современных военных действий, пишет немецкое издание Junge Welt.
"Российское элитное подразделение "Рубикон" демонстрирует, насколько эффективны беспилотники на самом деле: не в комбинированном, а в разобщенном режиме. Децентрализация, численный превосходство вместо координации, постоянная угроза 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. "Рубикон" — это автономный комплекс уничтожения", — говорится в материале.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
"На последнем издыхании": в США заявили о катастрофе в зоне СВО
Вчера, 07:38
Издание отмечает, что эффективность подразделения также обусловлена его независимостью.
"Он проводит собственную разведку и выбирает собственные цели — без каких-либо тактических связей с бригадой, без задач маневрирования и без какой-либо связи с "комбинированным оружием". Его эффективность обусловлена ​​именно разобщенностью, а не интеграцией", — подчеркивается в тексте.
О формировании центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" на базе одного из боевых подразделений стало известно в августе 2024 года. Ключевые направления его работы — подготовка инструкторов из числа специалистов БПЛА действующих соединений и воинских частей и обучение операторов для боевой работы в зоне СВО.
Боевая работа расчета гаубицы в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
"Начался обратный отсчет": в США сделали заявление о завершении СВО
06:27
 
Мировая экономикаЗАПАДВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала