Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пасынок Сырского заявил, что давно не общается с отчимом - 08.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260208/syrskij-867285629.html
Пасынок Сырского заявил, что давно не общается с отчимом
Пасынок Сырского заявил, что давно не общается с отчимом - 08.02.2026, ПРАЙМ
Пасынок Сырского заявил, что давно не общается с отчимом
Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван Сырский заявил РИА Новости, что уже давно не общается с отчимом и его семьей. | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T06:33+0300
2026-02-08T06:46+0300
общество
австралия
рф
владимир путин
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867285629.jpg?1770522404
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван Сырский заявил РИА Новости, что уже давно не общается с отчимом и его семьей. "Нет, не общаюсь. Вообще. Давно", - ответил Сырский на вопрос, сохраняет ли связь с отчимом. Приемный сын Сырского Иван жил в семье украинского военного до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию - вместе с братом и матерью. В марте 2024 года он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.
австралия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , австралия, рф, владимир путин, всу
Общество , АВСТРАЛИЯ, РФ, Владимир Путин, ВСУ
06:33 08.02.2026 (обновлено: 06:46 08.02.2026)
 
Пасынок Сырского заявил, что давно не общается с отчимом

РИА Новости: пасынок Сырского заявил, что давно не общается с отчимом и его семьей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван Сырский заявил РИА Новости, что уже давно не общается с отчимом и его семьей.
"Нет, не общаюсь. Вообще. Давно", - ответил Сырский на вопрос, сохраняет ли связь с отчимом.
Приемный сын Сырского Иван жил в семье украинского военного до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию - вместе с братом и матерью. В марте 2024 года он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.
 
ОбществоАВСТРАЛИЯРФВладимир ПутинВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала