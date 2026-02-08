https://1prime.ru/20260208/syrskij-867285629.html

Пасынок Сырского заявил, что давно не общается с отчимом

Пасынок Сырского заявил, что давно не общается с отчимом - 08.02.2026, ПРАЙМ

Пасынок Сырского заявил, что давно не общается с отчимом

Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван Сырский заявил РИА Новости, что уже давно не общается с отчимом и его семьей. | 08.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван Сырский заявил РИА Новости, что уже давно не общается с отчимом и его семьей. "Нет, не общаюсь. Вообще. Давно", - ответил Сырский на вопрос, сохраняет ли связь с отчимом. Приемный сын Сырского Иван жил в семье украинского военного до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию - вместе с братом и матерью. В марте 2024 года он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.

