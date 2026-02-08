https://1prime.ru/20260208/syrskij-867285629.html
Пасынок Сырского заявил, что давно не общается с отчимом
Пасынок Сырского заявил, что давно не общается с отчимом - 08.02.2026, ПРАЙМ
Пасынок Сырского заявил, что давно не общается с отчимом
Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван Сырский заявил РИА Новости, что уже давно не общается с отчимом и его семьей. | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T06:33+0300
2026-02-08T06:33+0300
2026-02-08T06:46+0300
общество
австралия
рф
владимир путин
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867285629.jpg?1770522404
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван Сырский заявил РИА Новости, что уже давно не общается с отчимом и его семьей. "Нет, не общаюсь. Вообще. Давно", - ответил Сырский на вопрос, сохраняет ли связь с отчимом. Приемный сын Сырского Иван жил в семье украинского военного до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию - вместе с братом и матерью. В марте 2024 года он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.
австралия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , австралия, рф, владимир путин, всу
Общество , АВСТРАЛИЯ, РФ, Владимир Путин, ВСУ
Пасынок Сырского заявил, что давно не общается с отчимом
РИА Новости: пасынок Сырского заявил, что давно не общается с отчимом и его семьей
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван Сырский заявил РИА Новости, что уже давно не общается с отчимом и его семьей.
"Нет, не общаюсь. Вообще. Давно", - ответил Сырский на вопрос, сохраняет ли связь с отчимом.
Приемный сын Сырского Иван жил в семье украинского военного до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию - вместе с братом и матерью. В марте 2024 года он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.