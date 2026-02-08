Россия представила модель высокоскоростного поезда в Саудовской Аравии
© РИА Новости . Пелагия ТихоноваРоссийский экспортный центр представляет коллективную экспозицию под брендом Made in Russia на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Саудовская Аравия"
Российский экспортный центр представляет коллективную экспозицию под брендом Made in Russia на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Саудовская Аравия". Архивное фото
ЭР-РИЯД, 8 фев - ПРАЙМ. Россия на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия" представила модель высокоскоростного поезда, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Модель представлена на стенде "Made n Russia" и буквально встречает гостей выставки. Пассажировместимость поезда составит 460 человек.
Строительством поезда занимается завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара"). Испытание первых составов российского высокоскоростного поезда планируется провести осенью 2027 года на тестовом участке ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщал глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в июле. В том же месяце вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина докладывал, что до 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.