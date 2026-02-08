https://1prime.ru/20260208/tekhnologii-867291589.html

Россия представила модель высокоскоростного поезда в Саудовской Аравии

Россия представила модель высокоскоростного поезда в Саудовской Аравии - 08.02.2026, ПРАЙМ

Россия представила модель высокоскоростного поезда в Саудовской Аравии

Россия на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия" представила модель высокоскоростного поезда, передает корреспондент РИА Новости с места событий. | 08.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-08T16:11+0300

2026-02-08T16:11+0300

2026-02-08T16:11+0300

экономика

бизнес

россия

санкт-петербург

москва

саудовская аравия

владимир путин

виталий савельев

росжелдор

"синара"

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/08/867290694_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c01ac305147e3a9ebad5b7127eb48901.jpg

ЭР-РИЯД, 8 фев - ПРАЙМ. Россия на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия" представила модель высокоскоростного поезда, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Модель представлена на стенде "Made n Russia" и буквально встречает гостей выставки. Пассажировместимость поезда составит 460 человек. Строительством поезда занимается завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара"). Испытание первых составов российского высокоскоростного поезда планируется провести осенью 2027 года на тестовом участке ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщал глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в июле. В том же месяце вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина докладывал, что до 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

https://1prime.ru/20260208/vystavka-867291087.html

санкт-петербург

москва

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, санкт-петербург, москва, саудовская аравия, владимир путин, виталий савельев, росжелдор, "синара", михаил мишустин