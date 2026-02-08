Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия представила модель высокоскоростного поезда в Саудовской Аравии - 08.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260208/tekhnologii-867291589.html
Россия представила модель высокоскоростного поезда в Саудовской Аравии
Россия представила модель высокоскоростного поезда в Саудовской Аравии - 08.02.2026, ПРАЙМ
Россия представила модель высокоскоростного поезда в Саудовской Аравии
Россия на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия" представила модель высокоскоростного поезда, передает корреспондент РИА Новости с места событий. | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T16:11+0300
2026-02-08T16:11+0300
экономика
бизнес
россия
санкт-петербург
москва
саудовская аравия
владимир путин
виталий савельев
росжелдор
"синара"
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/08/867290694_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c01ac305147e3a9ebad5b7127eb48901.jpg
ЭР-РИЯД, 8 фев - ПРАЙМ. Россия на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия" представила модель высокоскоростного поезда, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Модель представлена на стенде "Made n Russia" и буквально встречает гостей выставки. Пассажировместимость поезда составит 460 человек. Строительством поезда занимается завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара"). Испытание первых составов российского высокоскоростного поезда планируется провести осенью 2027 года на тестовом участке ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщал глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в июле. В том же месяце вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина докладывал, что до 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
https://1prime.ru/20260208/vystavka-867291087.html
санкт-петербург
москва
саудовская аравия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/08/867290694_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_04c34a11b2b05bc5529fa0e635657704.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, санкт-петербург, москва, саудовская аравия, владимир путин, виталий савельев, росжелдор, "синара", михаил мишустин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Владимир Путин, Виталий Савельев, Росжелдор, "Синара", Михаил Мишустин
16:11 08.02.2026
 
Россия представила модель высокоскоростного поезда в Саудовской Аравии

Россия впервые представила модель высокоскоростного поезда в Саудовской Аравии

© РИА Новости . Пелагия ТихоноваРоссийский экспортный центр представляет коллективную экспозицию под брендом Made in Russia на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Саудовская Аравия"
Российский экспортный центр представляет коллективную экспозицию под брендом Made in Russia на международной промышленной выставке ИННОПРОМ. Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Российский экспортный центр представляет коллективную экспозицию под брендом Made in Russia на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Саудовская Аравия". Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЭР-РИЯД, 8 фев - ПРАЙМ. Россия на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия" представила модель высокоскоростного поезда, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Модель представлена на стенде "Made n Russia" и буквально встречает гостей выставки. Пассажировместимость поезда составит 460 человек.
Строительством поезда занимается завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара"). Испытание первых составов российского высокоскоростного поезда планируется провести осенью 2027 года на тестовом участке ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщал глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в июле. В том же месяце вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина докладывал, что до 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Россия представила в Саудовской Аравии свои передовые технологии
15:55
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯВладимир ПутинВиталий СавельевРосжелдор"Синара"Михаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала