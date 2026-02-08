Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван самый доступный отечественный товар для детей по итогам января - 08.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260208/tovar-867285408.html
Назван самый доступный отечественный товар для детей по итогам января
Назван самый доступный отечественный товар для детей по итогам января - 08.02.2026, ПРАЙМ
Назван самый доступный отечественный товар для детей по итогам января
Самым доступным отечественным товаром для детей в российских магазинах по итогам января стало питание, выяснили для РИА Новости аналитики компании "Контур". | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T06:27+0300
2026-02-08T06:49+0300
бизнес
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867285408.jpg?1770522570
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Самым доступным отечественным товаром для детей в российских магазинах по итогам января стало питание, выяснили для РИА Новости аналитики компании "Контур". Так, в январе средняя стоимость детского питания отечественного производства составила в магазинах 88 рублей. Согласно представленным данным, это самая низкая цена за товары для детей в торговых точках России в начале года. На втором месте находятся присыпки российского производства - со средней стоимостью 204 рубля, а на третьем - детское мыло и гель за 226 рублей. Самым дорогим отечественным товаром для детей в российских магазинах в январе стали подгузники - за 573 рубля в среднем. Если рассматривать эти же товары, но от зарубежного производителя, то они обойдутся вдвое и даже втрое дороже российских. Так, в январе средняя стоимость импортного детского питания составила в магазинах 141 рубль, присыпок - 634 рубля, геля и мыла - 827 рублей, а подгузников - 1 085 рублей. Аналитики проанализировали 5,6 миллиона чеков по всей РФ, выданных в торговых точках в период с 1 по 24 января 2026 года.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф
Бизнес, РОССИЯ, РФ
06:27 08.02.2026 (обновлено: 06:49 08.02.2026)
 
Назван самый доступный отечественный товар для детей по итогам января

РИА Новости: самым доступным отечественным товаром для детей в январе стало питание

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Самым доступным отечественным товаром для детей в российских магазинах по итогам января стало питание, выяснили для РИА Новости аналитики компании "Контур".
Так, в январе средняя стоимость детского питания отечественного производства составила в магазинах 88 рублей. Согласно представленным данным, это самая низкая цена за товары для детей в торговых точках России в начале года.
На втором месте находятся присыпки российского производства - со средней стоимостью 204 рубля, а на третьем - детское мыло и гель за 226 рублей.
Самым дорогим отечественным товаром для детей в российских магазинах в январе стали подгузники - за 573 рубля в среднем.
Если рассматривать эти же товары, но от зарубежного производителя, то они обойдутся вдвое и даже втрое дороже российских. Так, в январе средняя стоимость импортного детского питания составила в магазинах 141 рубль, присыпок - 634 рубля, геля и мыла - 827 рублей, а подгузников - 1 085 рублей.
Аналитики проанализировали 5,6 миллиона чеков по всей РФ, выданных в торговых точках в период с 1 по 24 января 2026 года.
 
БизнесРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала