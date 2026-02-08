Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турция приостановит экспорт курятины с понедельника из-за роста цен - 08.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260208/turtsiya-867298029.html
Турция приостановит экспорт курятины с понедельника из-за роста цен
Турция приостановит экспорт курятины с понедельника из-за роста цен - 08.02.2026, ПРАЙМ
Турция приостановит экспорт курятины с понедельника из-за роста цен
Министерство торговли Турции приняло решение приостановить экспорт курятины из-за резкого роста цен. | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T23:31+0300
2026-02-08T23:31+0300
экономика
бизнес
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/79054/71/790547156_0:87:3331:1961_1920x0_80_0_0_bc4f1d7f3a6fea8e036ade4002f2991b.jpg
СТАМБУЛ, 8 фев - ПРАЙМ. Министерство торговли Турции приняло решение приостановить экспорт курятины из-за резкого роста цен. "Министерство приняло решение приостановить весь экспорт курятины для защиты рынка в ответ на действия производителей, поднявших цены на 15% в преддверии месяца поста Рамазан (начнется с 19 февраля - ред.)", - сообщило ведомство в пресс-релизе. Решение вступает в силу с понедельника, срок его действия не уточняется.
https://1prime.ru/20260205/turtsiya-867223373.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79054/71/790547156_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_19a095e0a9568f31efa3b9f090ce678c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, турция
Экономика, Бизнес, ТУРЦИЯ
23:31 08.02.2026
 
Турция приостановит экспорт курятины с понедельника из-за роста цен

Минторг: Турция приостановит экспорт курятины с понедельника из-за роста цен

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКуриное мясо
Куриное мясо - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Куриное мясо. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 8 фев - ПРАЙМ. Министерство торговли Турции приняло решение приостановить экспорт курятины из-за резкого роста цен.
"Министерство приняло решение приостановить весь экспорт курятины для защиты рынка в ответ на действия производителей, поднявших цены на 15% в преддверии месяца поста Рамазан (начнется с 19 февраля - ред.)", - сообщило ведомство в пресс-релизе.
Решение вступает в силу с понедельника, срок его действия не уточняется.
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Резервы ЦБ Турции обновили рекорд на фоне роста золотых активов
5 февраля, 20:32
 
ЭкономикаБизнесТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала