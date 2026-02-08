https://1prime.ru/20260208/turtsiya-867298029.html
Турция приостановит экспорт курятины с понедельника из-за роста цен
08.02.2026
Турция приостановит экспорт курятины с понедельника из-за роста цен
Министерство торговли Турции приняло решение приостановить экспорт курятины из-за резкого роста цен.
СТАМБУЛ, 8 фев - ПРАЙМ. Министерство торговли Турции приняло решение приостановить экспорт курятины из-за резкого роста цен. "Министерство приняло решение приостановить весь экспорт курятины для защиты рынка в ответ на действия производителей, поднявших цены на 15% в преддверии месяца поста Рамазан (начнется с 19 февраля - ред.)", - сообщило ведомство в пресс-релизе. Решение вступает в силу с понедельника, срок его действия не уточняется.
СТАМБУЛ, 8 фев - ПРАЙМ. Министерство торговли Турции приняло решение приостановить экспорт курятины из-за резкого роста цен.
"Министерство приняло решение приостановить весь экспорт курятины для защиты рынка в ответ на действия производителей, поднявших цены на 15% в преддверии месяца поста Рамазан (начнется с 19 февраля - ред.)", - сообщило ведомство в пресс-релизе.
Решение вступает в силу с понедельника, срок его действия не уточняется.
