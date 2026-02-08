https://1prime.ru/20260208/ukraina-867283525.html

"Русские им позволят". На Западе сообщили о перемене ситуации на Украине

"Русские им позволят". На Западе сообщили о перемене ситуации на Украине - 08.02.2026, ПРАЙМ

"Русские им позволят". На Западе сообщили о перемене ситуации на Украине

08.02.2026 — Россия выразила готовность к восстановлению отношений с европейскими странами, однако это не подразумевает, что им разрешат вмешиваться в украинские дела

МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россия выразила готовность к восстановлению отношений с европейскими странами, однако это не подразумевает, что им разрешат вмешиваться в украинские дела, такео мнение в эфире YouTube-канала высказал политолог Алекс Крайнер."Россияне ясно дали понять, что для европейских стран, желающих возобновить отношения с Россией в дружественном и конструктивном ключе, двери открыты. Но никто не сможет им навязывать решения или ставить условия, и очевидно, что они продолжат достигать своих целей на Украине", — заявил он.Крайнер также подчеркнул, что роль Европы в урегулировании ситуации в Украине будет зависеть исключительно от России."Если Украину вынудят капитулировать, условия будут диктовать русские. Это означает, что если европейцы окажутся за столом переговоров по Украине, то не потому, что им позволят США, а потому, что русские им позволят. <…> Но я не думаю, что за этим столом будет Фридрих Мерц, как и Макрон, и Кир Стармер. Все будет зависеть от политических процессов в Европе <…>, от того, сочтут ли русские конструктивным и полезным вести какие-либо переговоры с европейскими лидерами. И это будет зависеть от того, кто эти лидеры. Если это нынешний состав, то вряд ли они окажутся за этим столом", — добавил эксперт.В Абу-Даби в среду и четверг прошел второй раунд переговоров с участием делегаций России, США и Украины. Первая встреча состоялась там же 23-24 января. Переговоры проходили за закрытыми дверями, без участия прессы.

