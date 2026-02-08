https://1prime.ru/20260208/ukraina-867290836.html

"Начали рушиться". В Раде забили тревогу из-за случившегося на Украине

"Начали рушиться". В Раде забили тревогу из-за случившегося на Украине

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Депутат Рады Александр Федиенко заявил о начале краха сетевых коммуникаций на Украине. Его цитирует издание "Страна". "Время отсутствия электроэнергии стало настолько длинным, что за мобильными сетями начали рушиться и не модернизировавшиеся фиксированные операторы", — сказал он.Депутат отметил, что сети построены по старым схемам, где на каждом узле стоят аккумуляторы, которые не вечны. "Операторам следует готовиться к сценарию, когда электроэнергию вообще перестанут поставлять. Не четыре часа. Не на три. Даже не на час в сутки. Просто не будет", — отметил он.На прошлой неделе в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций. Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.

