"Начали рушиться". В Раде забили тревогу из-за случившегося на Украине
Нардеп Федиенко заявил о начале краха сетевых коммуникаций на Украине
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Депутат Рады Александр Федиенко заявил о начале краха сетевых коммуникаций на Украине. Его цитирует издание "Страна".
"Время отсутствия электроэнергии стало настолько длинным, что за мобильными сетями начали рушиться и не модернизировавшиеся фиксированные операторы", — сказал он.
Депутат отметил, что сети построены по старым схемам, где на каждом узле стоят аккумуляторы, которые не вечны.
"Операторам следует готовиться к сценарию, когда электроэнергию вообще перестанут поставлять. Не четыре часа. Не на три. Даже не на час в сутки. Просто не будет", — отметил он.
На прошлой неделе в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций. Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.