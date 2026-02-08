Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Начали рушиться". В Раде забили тревогу из-за случившегося на Украине - 08.02.2026
"Начали рушиться". В Раде забили тревогу из-за случившегося на Украине
"Начали рушиться". В Раде забили тревогу из-за случившегося на Украине - 08.02.2026, ПРАЙМ
"Начали рушиться". В Раде забили тревогу из-за случившегося на Украине
Депутат Рады Александр Федиенко заявил о начале краха сетевых коммуникаций на Украине. Его цитирует издание "Страна". "Время отсутствия электроэнергии стало... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T15:45+0300
2026-02-08T15:45+0300
украина
киев
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860162408_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_c8c7b1db2744b3a822a33f0447cb96dc.jpg
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Депутат Рады Александр Федиенко заявил о начале краха сетевых коммуникаций на Украине. Его цитирует издание "Страна". "Время отсутствия электроэнергии стало настолько длинным, что за мобильными сетями начали рушиться и не модернизировавшиеся фиксированные операторы", — сказал он.Депутат отметил, что сети построены по старым схемам, где на каждом узле стоят аккумуляторы, которые не вечны. "Операторам следует готовиться к сценарию, когда электроэнергию вообще перестанут поставлять. Не четыре часа. Не на три. Даже не на час в сутки. Просто не будет", — отметил он.На прошлой неделе в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций. Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.
украина
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860162408_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_2e833fd4f137098672f182be513c4786.jpg
украина, киев, рада
УКРАИНА, Киев, Рада
15:45 08.02.2026
 
"Начали рушиться". В Раде забили тревогу из-за случившегося на Украине

Нардеп Федиенко заявил о начале краха сетевых коммуникаций на Украине

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Депутат Рады Александр Федиенко заявил о начале краха сетевых коммуникаций на Украине. Его цитирует издание "Страна".

"Время отсутствия электроэнергии стало настолько длинным, что за мобильными сетями начали рушиться и не модернизировавшиеся фиксированные операторы", — сказал он.
Депутат отметил, что сети построены по старым схемам, где на каждом узле стоят аккумуляторы, которые не вечны.

"Операторам следует готовиться к сценарию, когда электроэнергию вообще перестанут поставлять. Не четыре часа. Не на три. Даже не на час в сутки. Просто не будет", — отметил он.

На прошлой неделе в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций. Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.
