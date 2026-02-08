Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинцы отчаянно бегут из страны во избежание мобилизации, заявил Сийярто
https://1prime.ru/20260208/ukraina-867297243.html
Украинцы отчаянно бегут из страны во избежание мобилизации, заявил Сийярто
Украинцы отчаянно бегут из страны во избежание мобилизации, заявил Сийярто - 08.02.2026, ПРАЙМ
Украинцы отчаянно бегут из страны во избежание мобилизации, заявил Сийярто
Украинцы отчаянно пытаются бежать из страны, чтобы избежать принудительной мобилизации, которая превратилась в охоту на людей, заявил министр иностранных дел и... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T22:38+0300
2026-02-08T22:38+0300
БУДАПЕШТ, 8 фев - ПРАЙМ. Украинцы отчаянно пытаются бежать из страны, чтобы избежать принудительной мобилизации, которая превратилась в охоту на людей, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Украинцы не хотят умирать, но каждый день мы видим кадры насильственной мобилизации, на улицах украинских городов происходит множество случаев открытой охоты на людей. Многие украинские мужчины – дед, отец, брат, сын, внук – отчаянно пытаются сбежать с Украины, чтобы избежать призыва, а вместе с ним отправки на фронт и вероятной смерти", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. По его словам, украинские власти недавно арестовали венгра, который пытался помочь пятерым украинцам сбежать в Венгрию. "Наше генеральное консульство в Берегово немедленно предоставило ему консульскую защиту, и мы будем помогать ему во время полицейского процесса", - отметил министр. Ранее Сийярто сообщил, что еще один закарпатский венгр пал жертвой принудительной мобилизации на Украине, которая превратилась в "охоту на людей". Власти Венгрии ввели запрет на въезд в страну и шенгенскую зону трем украинским военачальникам, ответственным за принудительную мобилизацию.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
22:38 08.02.2026
 
Украинцы отчаянно бегут из страны во избежание мобилизации, заявил Сийярто

Сийярто: украинцы отчаянно бегут из страны, чтобы избежать мобилизации

БУДАПЕШТ, 8 фев - ПРАЙМ. Украинцы отчаянно пытаются бежать из страны, чтобы избежать принудительной мобилизации, которая превратилась в охоту на людей, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Украинцы не хотят умирать, но каждый день мы видим кадры насильственной мобилизации, на улицах украинских городов происходит множество случаев открытой охоты на людей. Многие украинские мужчины – дед, отец, брат, сын, внук – отчаянно пытаются сбежать с Украины, чтобы избежать призыва, а вместе с ним отправки на фронт и вероятной смерти", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
По его словам, украинские власти недавно арестовали венгра, который пытался помочь пятерым украинцам сбежать в Венгрию.
"Наше генеральное консульство в Берегово немедленно предоставило ему консульскую защиту, и мы будем помогать ему во время полицейского процесса", - отметил министр.
Ранее Сийярто сообщил, что еще один закарпатский венгр пал жертвой принудительной мобилизации на Украине, которая превратилась в "охоту на людей". Власти Венгрии ввели запрет на въезд в страну и шенгенскую зону трем украинским военачальникам, ответственным за принудительную мобилизацию.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии международного форума Российская энергетическая неделя в Москве - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
"Охота на людей". Сийярто выступил с обвинением в адрес Киева
31 января, 23:32
31 января, 23:32
 
ПолитикаОбществоМировая экономикаУКРАИНАРФВЕНГРИЯПетер Сийярто
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
