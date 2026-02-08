https://1prime.ru/20260208/ukraina-867297243.html
Украинцы отчаянно бегут из страны во избежание мобилизации, заявил Сийярто
БУДАПЕШТ, 8 фев - ПРАЙМ. Украинцы отчаянно пытаются бежать из страны, чтобы избежать принудительной мобилизации, которая превратилась в охоту на людей, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Украинцы не хотят умирать, но каждый день мы видим кадры насильственной мобилизации, на улицах украинских городов происходит множество случаев открытой охоты на людей. Многие украинские мужчины – дед, отец, брат, сын, внук – отчаянно пытаются сбежать с Украины, чтобы избежать призыва, а вместе с ним отправки на фронт и вероятной смерти", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. По его словам, украинские власти недавно арестовали венгра, который пытался помочь пятерым украинцам сбежать в Венгрию. "Наше генеральное консульство в Берегово немедленно предоставило ему консульскую защиту, и мы будем помогать ему во время полицейского процесса", - отметил министр. Ранее Сийярто сообщил, что еще один закарпатский венгр пал жертвой принудительной мобилизации на Украине, которая превратилась в "охоту на людей". Власти Венгрии ввели запрет на въезд в страну и шенгенскую зону трем украинским военачальникам, ответственным за принудительную мобилизацию.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
