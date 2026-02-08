Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260208/ukraina-867298149.html
На Западе назвали условие для завершения конфликта на Украине
Специалист по международной безопасности Марк Эпископос в социальной сети X выделил экономическое взаимодействие между Россией и США как одно из условий... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T23:18+0300
2026-02-08T23:18+0300
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Специалист по международной безопасности Марк Эпископос в социальной сети X выделил экономическое взаимодействие между Россией и США как одно из условий завершения конфликта на Украине. "Американо-российское экономическое сотрудничество является важной частью связей, которые необходимо наладить, чтобы завершить конфликт на наилучших условиях для США и Украины", — написал он. Эпископос подчеркнул, что на данном этапе бессмысленно определять точную сумму, на которую может быть рассчитан экономический план. В Абу-Даби в среду и четверг прошел второй этап переговоров по разрешению украинского конфликта с участием делегаций из России, США и Украины. Первый этап переговоров состоялся 23-24 января в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что работа, проводимая в формате консультаций в Абу-Даби по урегулированию ситуации на Украине, будет продолжена.
23:18 08.02.2026
 
На Западе назвали условие для завершения конфликта на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Украинские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Специалист по международной безопасности Марк Эпископос в социальной сети X выделил экономическое взаимодействие между Россией и США как одно из условий завершения конфликта на Украине.
"Американо-российское экономическое сотрудничество является важной частью связей, которые необходимо наладить, чтобы завершить конфликт на наилучших условиях для США и Украины", — написал он.
Эпископос подчеркнул, что на данном этапе бессмысленно определять точную сумму, на которую может быть рассчитан экономический план.
В Абу-Даби в среду и четверг прошел второй этап переговоров по разрешению украинского конфликта с участием делегаций из России, США и Украины. Первый этап переговоров состоялся 23-24 января в Абу-Даби.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что работа, проводимая в формате консультаций в Абу-Даби по урегулированию ситуации на Украине, будет продолжена.
 
