"Разрушили все". Экс-премьер Украины сделал громкое заявление

МОСКВА, 8фв — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале отметил несколько причин энергетического кризиса, который охватил страну. "После госпереворота системная работа по сохранению энергетического комплекса, его развитию и модернизации прекратилась. Деньги разворовывались. Тарифы повышались, мотивируя необходимостью обновлять оборудования, но этого не проводилось", — написал он. Азаров также указал на выход Украины из объединенной энергосистемы с Россией и стремление присоединиться к европейской системе, которая, по его словам, не функционирует. "Разрушили все, что мы сохраняли и развивали. Трансформаторные заводы, кабельные заводы и другие электротехнические предприятия, помогавшие обслуживать генерации, сети и магистральные распределители. Теперь они говорят: "Будем в Европе все закупать". А она такое не производит", — резюмировал он. Энергетический кризис на Украине В прошлую субботу в основной части регионов страны случилось экстренное отключение электричества из-за проблем в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил возникшую ситуацию технологическими сбоями и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Были выведены из эксплуатации блоки атомных электростанций. Массовые длительные отключения электроснабжения начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных структурах. В середине января в стране был введён режим чрезвычайной ситуации.

