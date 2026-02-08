Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Разрушили все". Экс-премьер Украины сделал громкое заявление
"Разрушили все". Экс-премьер Украины сделал громкое заявление
"Разрушили все". Экс-премьер Украины сделал громкое заявление
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале отметил несколько причин энергетического кризиса, который охватил страну. | 08.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8фв — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале отметил несколько причин энергетического кризиса, который охватил страну. "После госпереворота системная работа по сохранению энергетического комплекса, его развитию и модернизации прекратилась. Деньги разворовывались. Тарифы повышались, мотивируя необходимостью обновлять оборудования, но этого не проводилось", — написал он. Азаров также указал на выход Украины из объединенной энергосистемы с Россией и стремление присоединиться к европейской системе, которая, по его словам, не функционирует. "Разрушили все, что мы сохраняли и развивали. Трансформаторные заводы, кабельные заводы и другие электротехнические предприятия, помогавшие обслуживать генерации, сети и магистральные распределители. Теперь они говорят: "Будем в Европе все закупать". А она такое не производит", — резюмировал он. Энергетический кризис на Украине В прошлую субботу в основной части регионов страны случилось экстренное отключение электричества из-за проблем в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил возникшую ситуацию технологическими сбоями и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Были выведены из эксплуатации блоки атомных электростанций. Массовые длительные отключения электроснабжения начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных структурах. В середине января в стране был введён режим чрезвычайной ситуации.
23:22 08.02.2026
 
"Разрушили все". Экс-премьер Украины сделал громкое заявление

Азаров заявил о нескольких составляющих энергетического кризиса на Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Николай Азаров . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8фв — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале отметил несколько причин энергетического кризиса, который охватил страну.
"После госпереворота системная работа по сохранению энергетического комплекса, его развитию и модернизации прекратилась. Деньги разворовывались. Тарифы повышались, мотивируя необходимостью обновлять оборудования, но этого не проводилось", — написал он.
Азаров также указал на выход Украины из объединенной энергосистемы с Россией и стремление присоединиться к европейской системе, которая, по его словам, не функционирует.
"Разрушили все, что мы сохраняли и развивали. Трансформаторные заводы, кабельные заводы и другие электротехнические предприятия, помогавшие обслуживать генерации, сети и магистральные распределители. Теперь они говорят: "Будем в Европе все закупать". А она такое не производит", — резюмировал он.
Энергетический кризис на Украине В прошлую субботу в основной части регионов страны случилось экстренное отключение электричества из-за проблем в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил возникшую ситуацию технологическими сбоями и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Были выведены из эксплуатации блоки атомных электростанций. Массовые длительные отключения электроснабжения начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных структурах. В середине января в стране был введён режим чрезвычайной ситуации.
 
Мировая экономикаУКРАИНАЕВРОПАКиевНиколай АзаровДенис Шмыгаль
 
 
