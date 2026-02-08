https://1prime.ru/20260208/ukraina-867298981.html
На Западе признали тяжелую правду о будущем Украины
На Западе признали тяжелую правду о будущем Украины
2026-02-08T23:26+0300
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В статье для издания Strategic Culture бывший британский дипломат Ян Прауд утверждает, что мирное соглашение поставит Россию в более благоприятное положение по сравнению с Украиной. "Мирное соглашение, доступное Украине, а также ее европейским спонсорам, никогда не будет таким же хорошим, как то, которое доступно сегодня. Продолжение боевых действий еще на год лишь больше укрепит позиции России при любом исходе урегулирования", — говорится в публикации. Статья подчеркивает, что Россия все еще обладает более мощной позицией в мирных переговорах. Она завершит конфликт, имея стратегическое превосходство в военной сфере, поскольку ее вооруженные силы будут наиболее опытными и оснащенными с окончания Второй мировой войны. К тому же, Москва сможет справиться с экономическими последствиями лучше, чем Украина и ее западные союзники, особенно европейские страны. Киеву придется столкнуться с существенным ослаблением в сравнении с Москвой, которая вновь утвердила свое влияние в развивающихся странах, заметил автор. "Зеленский будет восприниматься как президент, согласившийся на более худшие условия, чем те, которые ему были доступны в апреле 2022 года. И даже если перспектива членства в ЕС ускорится, маловероятно, что Украине позволят вступить в ЕС на равных условиях, и она разорится и обезлюдит ради права на гражданство второго сорта", — сообщается в материале. Также говорится о необходимости переосмысления европейцами своей роли как внешнего игрока в этом конфликте, так как до сегодняшнего дня они позиционировали себя как его активный участник, предоставляя Украине военную, политическую и финансовую помощь и декларируя свою стратегию по "разгрому России". В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй этап переговоров касательно разрешения украинского конфликта с участием делегаций России, США и Украины. Первый этап проходил 23-24 января в Абу-Даби.
