2026-02-08T08:15+0300
2026-02-08T08:24+0300
08:15 08.02.2026 (обновлено: 08:24 08.02.2026)
 
В России выросло число вакансий в сфере добычи полезных ископаемых

Кучеренков: число вакансий в сфере добычи полезных ископаемых в России выросло в 2 раза

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Число вакансий в сфере добычи полезных ископаемых России увеличилось в 2 раза по итогам 2025 года, при этом активность соискателей выросла на 93%, рассказал РИА Новости директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрей Кучеренков.
"Если говорить о сфере добычи полезных ископаемых, в целом по России число вакансий увеличилось в 2 раза (+99%), а активность соискателей выросла на 93% по сравнению с прошлым годом", - подвел он итоги 2025 года.
В региональном разрезе самые значительные темпы роста числа вакансий отмечены в Челябинской области, там количество предложений для соискателей выросло за минувший год в 2,7 раза, в Свердловской области - в 2,6 раза, в Иркутской области - в 2,3 раза, отметил Кучеренков.
 
