https://1prime.ru/20260208/vakansii-867286554.html

В России выросло число вакансий в сфере добычи полезных ископаемых

В России выросло число вакансий в сфере добычи полезных ископаемых - 08.02.2026, ПРАЙМ

В России выросло число вакансий в сфере добычи полезных ископаемых

Число вакансий в сфере добычи полезных ископаемых России увеличилось в 2 раза по итогам 2025 года, при этом активность соискателей выросла на 93%, рассказал РИА | 08.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-08T08:15+0300

2026-02-08T08:15+0300

2026-02-08T08:24+0300

россия

промышленность

челябинская область

свердловская область

иркутская область

авито работа

работа

горнодобывающая промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/84237/14/842371422_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d85a2bcbc555ef5656d77a9ab0e5e3c.jpg

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Число вакансий в сфере добычи полезных ископаемых России увеличилось в 2 раза по итогам 2025 года, при этом активность соискателей выросла на 93%, рассказал РИА Новости директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрей Кучеренков. "Если говорить о сфере добычи полезных ископаемых, в целом по России число вакансий увеличилось в 2 раза (+99%), а активность соискателей выросла на 93% по сравнению с прошлым годом", - подвел он итоги 2025 года. В региональном разрезе самые значительные темпы роста числа вакансий отмечены в Челябинской области, там количество предложений для соискателей выросло за минувший год в 2,7 раза, в Свердловской области - в 2,6 раза, в Иркутской области - в 2,3 раза, отметил Кучеренков.

челябинская область

свердловская область

иркутская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, челябинская область, свердловская область, иркутская область, авито работа, работа, горнодобывающая промышленность