Венгрия единственная из стран ЕС не поставляла Киеву оружие, заявил Сийярто
Венгрия является единственной европейской страной, которая никогда не поставляла Украине какое-либо оружие, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. | 08.02.2026, ПРАЙМ
ТБИЛИСИ, 8 фев - ПРАЙМ. Венгрия является единственной европейской страной, которая никогда не поставляла Украине какое-либо оружие, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Мы единственная страна в Европе, которая никогда не поставляла Украине никакого оружия. Мы страна, которая очень четко говорит о необходимости мира", - заявил Сийярто в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2". По его словам, для властей Венгрии "совершенно ясно", что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше людей погибнет и "тем больше будет страданий". "Наша цель - чтобы нас не втянули в эту войну. Таким образом, мы дали всем венгерский ответ, который в конечном итоге оказался успешным и помог укрепить и развить страну даже во времена кризиса", - добавил министр. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
