Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия единственная из стран ЕС не поставляла Киеву оружие, заявил Сийярто - 08.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260208/vengriya-867297746.html
Венгрия единственная из стран ЕС не поставляла Киеву оружие, заявил Сийярто
Венгрия единственная из стран ЕС не поставляла Киеву оружие, заявил Сийярто - 08.02.2026, ПРАЙМ
Венгрия единственная из стран ЕС не поставляла Киеву оружие, заявил Сийярто
Венгрия является единственной европейской страной, которая никогда не поставляла Украине какое-либо оружие, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T23:08+0300
2026-02-08T23:08+0300
политика
мировая экономика
украина
венгрия
европа
сергей лавров
петер сийярто
нато
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950791_0:53:1344:809_1920x0_80_0_0_0e428037007624c75a11fa10362b5c33.jpg
ТБИЛИСИ, 8 фев - ПРАЙМ. Венгрия является единственной европейской страной, которая никогда не поставляла Украине какое-либо оружие, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Мы единственная страна в Европе, которая никогда не поставляла Украине никакого оружия. Мы страна, которая очень четко говорит о необходимости мира", - заявил Сийярто в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2". По его словам, для властей Венгрии "совершенно ясно", что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше людей погибнет и "тем больше будет страданий". "Наша цель - чтобы нас не втянули в эту войну. Таким образом, мы дали всем венгерский ответ, который в конечном итоге оказался успешным и помог укрепить и развить страну даже во времена кризиса", - добавил министр. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20260208/siyyarto-867297118.html
украина
венгрия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950791_98:0:1247:862_1920x0_80_0_0_bbc73ced56683d7acd95e175ce7a6210.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, венгрия, европа, сергей лавров, петер сийярто, нато, мид
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА, Сергей Лавров, Петер Сийярто, НАТО, МИД
23:08 08.02.2026
 
Венгрия единственная из стран ЕС не поставляла Киеву оружие, заявил Сийярто

Сийярто: только Венгрия единственная в Европе не поставляла Украине оружие

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТБИЛИСИ, 8 фев - ПРАЙМ. Венгрия является единственной европейской страной, которая никогда не поставляла Украине какое-либо оружие, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Мы единственная страна в Европе, которая никогда не поставляла Украине никакого оружия. Мы страна, которая очень четко говорит о необходимости мира", - заявил Сийярто в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2".
По его словам, для властей Венгрии "совершенно ясно", что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше людей погибнет и "тем больше будет страданий".
"Наша цель - чтобы нас не втянули в эту войну. Таким образом, мы дали всем венгерский ответ, который в конечном итоге оказался успешным и помог укрепить и развить страну даже во времена кризиса", - добавил министр.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
В Брюсселе царствует фанатизм войны, заявил Сийярто
22:27
 
ПолитикаМировая экономикаУКРАИНАВЕНГРИЯЕВРОПАСергей ЛавровПетер СийяртоНАТОМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала