Военнослужащих военной полиции наградили государственными наградами

Военнослужащих военной полиции наградили государственными наградами

2026-02-08T01:17+0300

общество

россия

экономика

рф

владимир путин

вс рф

минобороны рф

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Военнослужащие военной полиции ВС РФ, проявившие отвагу, храбрость и мужество при выполнении боевых задач, награждены государственными наградами, сообщает Минобороны РФ. День военной полиции впервые отмечается в России в воскресенье. Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина 28 января нынешнего года. Торжественные мероприятия прошли в субботу в Центральном парке "Патриот". "В ходе торжественного построения состоялось награждение военнослужащих, проявивших отвагу, храбрость и мужество при выполнении боевых задач, государственными и ведомственными наградами, а также знаками отличия", - говорится в сообщении. Военнослужащие военной полиции с первых дней специальной военной операции выполняют задачи на освобожденных территориях, где развернуты и обеспечивают правопорядок военные комендатуры и военные автомобильные инспекции, отмечает МО РФ.

рф

2026

общество , россия, рф, владимир путин, вс рф, минобороны рф