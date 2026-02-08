Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Военнослужащих военной полиции наградили государственными наградами - 08.02.2026
Военнослужащих военной полиции наградили государственными наградами
Военнослужащих военной полиции наградили государственными наградами - 08.02.2026, ПРАЙМ
Военнослужащих военной полиции наградили государственными наградами
Военнослужащие военной полиции ВС РФ, проявившие отвагу, храбрость и мужество при выполнении боевых задач, награждены государственными наградами, сообщает... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T01:17+0300
2026-02-08T01:17+0300
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Военнослужащие военной полиции ВС РФ, проявившие отвагу, храбрость и мужество при выполнении боевых задач, награждены государственными наградами, сообщает Минобороны РФ. День военной полиции впервые отмечается в России в воскресенье. Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина 28 января нынешнего года. Торжественные мероприятия прошли в субботу в Центральном парке "Патриот". "В ходе торжественного построения состоялось награждение военнослужащих, проявивших отвагу, храбрость и мужество при выполнении боевых задач, государственными и ведомственными наградами, а также знаками отличия", - говорится в сообщении. Военнослужащие военной полиции с первых дней специальной военной операции выполняют задачи на освобожденных территориях, где развернуты и обеспечивают правопорядок военные комендатуры и военные автомобильные инспекции, отмечает МО РФ.
01:17 08.02.2026
 
Военнослужащих военной полиции наградили государственными наградами

Минобороны наградило военных, проявивших отвагу и храбрость при выполнении боевых задач

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Военнослужащие военной полиции ВС РФ, проявившие отвагу, храбрость и мужество при выполнении боевых задач, награждены государственными наградами, сообщает Минобороны РФ.
День военной полиции впервые отмечается в России в воскресенье. Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина 28 января нынешнего года.
Торжественные мероприятия прошли в субботу в Центральном парке "Патриот".
"В ходе торжественного построения состоялось награждение военнослужащих, проявивших отвагу, храбрость и мужество при выполнении боевых задач, государственными и ведомственными наградами, а также знаками отличия", - говорится в сообщении.
Военнослужащие военной полиции с первых дней специальной военной операции выполняют задачи на освобожденных территориях, где развернуты и обеспечивают правопорядок военные комендатуры и военные автомобильные инспекции, отмечает МО РФ.
 
