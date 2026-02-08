https://1prime.ru/20260208/voennosluzhaschie-867282690.html
Военнослужащих военной полиции наградили государственными наградами
Военнослужащих военной полиции наградили государственными наградами - 08.02.2026, ПРАЙМ
Военнослужащих военной полиции наградили государственными наградами
Военнослужащие военной полиции ВС РФ, проявившие отвагу, храбрость и мужество при выполнении боевых задач, награждены государственными наградами, сообщает... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T01:17+0300
2026-02-08T01:17+0300
2026-02-08T01:17+0300
общество
россия
экономика
рф
владимир путин
вс рф
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867282690.jpg?1770502666
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Военнослужащие военной полиции ВС РФ, проявившие отвагу, храбрость и мужество при выполнении боевых задач, награждены государственными наградами, сообщает Минобороны РФ.
День военной полиции впервые отмечается в России в воскресенье. Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина 28 января нынешнего года.
Торжественные мероприятия прошли в субботу в Центральном парке "Патриот".
"В ходе торжественного построения состоялось награждение военнослужащих, проявивших отвагу, храбрость и мужество при выполнении боевых задач, государственными и ведомственными наградами, а также знаками отличия", - говорится в сообщении.
Военнослужащие военной полиции с первых дней специальной военной операции выполняют задачи на освобожденных территориях, где развернуты и обеспечивают правопорядок военные комендатуры и военные автомобильные инспекции, отмечает МО РФ.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, владимир путин, вс рф, минобороны рф
Общество , РОССИЯ, Экономика, РФ, Владимир Путин, ВС РФ, Минобороны РФ
Военнослужащих военной полиции наградили государственными наградами
Минобороны наградило военных, проявивших отвагу и храбрость при выполнении боевых задач
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Военнослужащие военной полиции ВС РФ, проявившие отвагу, храбрость и мужество при выполнении боевых задач, награждены государственными наградами, сообщает Минобороны РФ.
День военной полиции впервые отмечается в России в воскресенье. Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина 28 января нынешнего года.
Торжественные мероприятия прошли в субботу в Центральном парке "Патриот".
"В ходе торжественного построения состоялось награждение военнослужащих, проявивших отвагу, храбрость и мужество при выполнении боевых задач, государственными и ведомственными наградами, а также знаками отличия", - говорится в сообщении.
Военнослужащие военной полиции с первых дней специальной военной операции выполняют задачи на освобожденных территориях, где развернуты и обеспечивают правопорядок военные комендатуры и военные автомобильные инспекции, отмечает МО РФ.