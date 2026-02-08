Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На трассе в Волгоградской области сняли ограничение движения
ВОЛГОГРАД, 8 фев – ПРАЙМ. Временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта, введенное из-за непогоды, на участке трассы Р-260 от города Калач-на-Дону до границы с Ростовской областью снято, сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области. "С 14.30 ограничения движения для автодороги Р-260 сняты", - говорится в сообщении ведомства на платформе Max. В воскресенье ГУ МЧС по Волгоградской области сообщало о введении временного ограничения движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке автомобильной дороги федерального значения Р-260 Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск, с 88-го по 196-й километр.
16:00 08.02.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын
Автомобильные заторы на трассе М-5 из-за снегопада
Автомобильные заторы на трассе М-5 из-за снегопада. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
ВОЛГОГРАД, 8 фев – ПРАЙМ. Временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта, введенное из-за непогоды, на участке трассы Р-260 от города Калач-на-Дону до границы с Ростовской областью снято, сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области.
"С 14.30 ограничения движения для автодороги Р-260 сняты", - говорится в сообщении ведомства на платформе Max.
В воскресенье ГУ МЧС по Волгоградской области сообщало о введении временного ограничения движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке автомобильной дороги федерального значения Р-260 Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск, с 88-го по 196-й километр.
Пассажирский самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
В Махачкале пять самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана
14:57
 
