На трассе в Волгоградской области сняли ограничение движения

На трассе в Волгоградской области сняли ограничение движения

2026-02-08T16:00+0300

ВОЛГОГРАД, 8 фев – ПРАЙМ. Временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта, введенное из-за непогоды, на участке трассы Р-260 от города Калач-на-Дону до границы с Ростовской областью снято, сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области. "С 14.30 ограничения движения для автодороги Р-260 сняты", - говорится в сообщении ведомства на платформе Max. В воскресенье ГУ МЧС по Волгоградской области сообщало о введении временного ограничения движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке автомобильной дороги федерального значения Р-260 Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск, с 88-го по 196-й километр.

