На Сумском направлении уничтожили командный пункт 711-й бригады ВСУ
На Сумском направлении уничтожили командный пункт 711-й бригады ВСУ
На Сумском направлении уничтожили командный пункт 711-й бригады ВСУ - 08.02.2026, ПРАЙМ
На Сумском направлении уничтожили командный пункт 711-й бригады ВСУ
Командный пункт 711-й отдельной бригады ВСУ уничтожен на сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. | 08.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Командный пункт 711-й отдельной бригады ВСУ уничтожен на сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "В районе населенного пункта Сутиски выявлен и уничтожен командный пункт 711-й ОБР разминирования государственной службы транспорта Украины, которая занималась постановкой минных заграждений в Сумской области", - сказал собеседник агентства.
общество , украина, всу
Общество , Экономика, УКРАИНА, ВСУ
06:39 08.02.2026 (обновлено: 06:57 08.02.2026)
 
На Сумском направлении уничтожили командный пункт 711-й бригады ВСУ

ВС России уничтожили командный пункт 711-й бригады ВСУ на Сумском направлении

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Командный пункт 711-й отдельной бригады ВСУ уничтожен на сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В районе населенного пункта Сутиски выявлен и уничтожен командный пункт 711-й ОБР разминирования государственной службы транспорта Украины, которая занималась постановкой минных заграждений в Сумской области", - сказал собеседник агентства.
 
Заголовок открываемого материала