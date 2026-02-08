https://1prime.ru/20260208/vsu-867285774.html
На Сумском направлении уничтожили командный пункт 711-й бригады ВСУ
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Командный пункт 711-й отдельной бригады ВСУ уничтожен на сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "В районе населенного пункта Сутиски выявлен и уничтожен командный пункт 711-й ОБР разминирования государственной службы транспорта Украины, которая занималась постановкой минных заграждений в Сумской области", - сказал собеседник агентства.
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Командный пункт 711-й отдельной бригады ВСУ уничтожен на сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В районе населенного пункта Сутиски выявлен и уничтожен командный пункт 711-й ОБР разминирования государственной службы транспорта Украины, которая занималась постановкой минных заграждений в Сумской области", - сказал собеседник агентства.