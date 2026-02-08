https://1prime.ru/20260208/vystavka-867290954.html

Россия показала отечественные петлички и слуховые аппараты в Эр-Рияде

ЭР-РИЯД, 8 фев - ПРАЙМ. Технологический партнер "Ростеха" "Октава ДМ" представила в рамках выставки "Иннопром. Саудовская Аравия" отечественную линейку цифровых аудиорешений, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Среди них беспроводной петличный микрофон "ЖУК", слуховые аппараты НОТА 2/3, микрофон "Октава МК-012". Гости выставки с интересом рассматривают продукцию и активно спрашивают об этих российских разработках. Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. Более 250 российских компаний принимают участие в выставке.

