Россия показала отечественные петлички и слуховые аппараты в Эр-Рияде - 08.02.2026
Россия показала отечественные петлички и слуховые аппараты в Эр-Рияде
Россия показала отечественные петлички и слуховые аппараты в Эр-Рияде - 08.02.2026, ПРАЙМ
Россия показала отечественные петлички и слуховые аппараты в Эр-Рияде
Технологический партнер "Ростеха" "Октава ДМ" представила в рамках выставки "Иннопром. Саудовская Аравия" отечественную линейку цифровых аудиорешений, передает... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T15:46+0300
2026-02-08T15:46+0300
технологии
бизнес
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866555693_0:124:3201:1924_1920x0_80_0_0_66de5d1d64f12d92bf9dc7131f56c63d.jpg
ЭР-РИЯД, 8 фев - ПРАЙМ. Технологический партнер "Ростеха" "Октава ДМ" представила в рамках выставки "Иннопром. Саудовская Аравия" отечественную линейку цифровых аудиорешений, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Среди них беспроводной петличный микрофон "ЖУК", слуховые аппараты НОТА 2/3, микрофон "Октава МК-012". Гости выставки с интересом рассматривают продукцию и активно спрашивают об этих российских разработках. Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. Более 250 российских компаний принимают участие в выставке.
https://1prime.ru/20260208/er-riyada-867288066.html
технологии, бизнес, ростех
Технологии, Бизнес, Ростех
15:46 08.02.2026
 
Россия показала отечественные петлички и слуховые аппараты в Эр-Рияде

Россия показала отечественные слуховые аппараты на выставке в Саудовской Аравии

ЭР-РИЯД, 8 фев - ПРАЙМ. Технологический партнер "Ростеха" "Октава ДМ" представила в рамках выставки "Иннопром. Саудовская Аравия" отечественную линейку цифровых аудиорешений, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Среди них беспроводной петличный микрофон "ЖУК", слуховые аппараты НОТА 2/3, микрофон "Октава МК-012". Гости выставки с интересом рассматривают продукцию и активно спрашивают об этих российских разработках.
Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. Более 250 российских компаний принимают участие в выставке.
Флажки России и Саудовской Аравии - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Более 250 российских компаний принимут участие в выставке в Эр-Рияде
Заголовок открываемого материала