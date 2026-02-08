https://1prime.ru/20260208/yaytsa-867294540.html

Белорусская птицефабрика планирует производить голубые яйца

МИНСК, 8 фев - ПРАЙМ. Производство голубых куриных яиц планируется развернуть на Cолигорской птицефабирке в Минской области, сообщила директор предприятия Инна Толкачева. "Когда мы выходили на рынок, у нас была интересная порода птиц, которая давала голубые яйца. Голубые, зеленые. Мы брали это все в Чехии. Но как-то все не могли привезти, потому что там то птичий грипп в Чехии, то еще что-то. Как-то у нас не получалось", - рассказала Толкачева в эфире телеканала СТВ. Директор сообщила, что в настоящее время разведением несущих голубые яйца кур занимается один из белорусских фермеров. "Мы хотим купить у него яйца. У нас есть свой инкубатор, он остался от перепелки. И попробовать самим вывести", - сказала Толкачева. Руководитель предприятия анонсировала модернизацию производства на фабрике, которой 10 февраля исполнится 55 лет. "С учетом того, что мы убрали перепелок, мы можем себе позволить добавить немножко голов курицы-несушки. Поэтому мы собираемся модернизировать с удлинением за счет четырех птичников, мы на 6% увеличим объем производства яиц", - сказала она. Также на фабрике планируется размещать несушек в так называемых европейских клетках. "Там, где она (курица - ред.) находится в комфортных условиях. У нее есть отдельная спальня. Отдельно есть гнездо, где она несет яйца. Есть когтеточка, там, где она когти может поточить. Это VIP-проживание. Как говорят, счастливая несушка", - пояснила Толкачева.

