Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белорусская птицефабрика планирует производить голубые яйца - 08.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260208/yaytsa-867294540.html
Белорусская птицефабрика планирует производить голубые яйца
Белорусская птицефабрика планирует производить голубые яйца - 08.02.2026, ПРАЙМ
Белорусская птицефабрика планирует производить голубые яйца
Производство голубых куриных яиц планируется развернуть на Cолигорской птицефабирке в Минской области, сообщила директор предприятия Инна Толкачева. | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T18:54+0300
2026-02-08T18:54+0300
экономика
промышленность
чехия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/16/865794245_0:75:3379:1975_1920x0_80_0_0_c217080734fb6cfa9a40288528a68259.jpg
МИНСК, 8 фев - ПРАЙМ. Производство голубых куриных яиц планируется развернуть на Cолигорской птицефабирке в Минской области, сообщила директор предприятия Инна Толкачева. "Когда мы выходили на рынок, у нас была интересная порода птиц, которая давала голубые яйца. Голубые, зеленые. Мы брали это все в Чехии. Но как-то все не могли привезти, потому что там то птичий грипп в Чехии, то еще что-то. Как-то у нас не получалось", - рассказала Толкачева в эфире телеканала СТВ. Директор сообщила, что в настоящее время разведением несущих голубые яйца кур занимается один из белорусских фермеров. "Мы хотим купить у него яйца. У нас есть свой инкубатор, он остался от перепелки. И попробовать самим вывести", - сказала Толкачева. Руководитель предприятия анонсировала модернизацию производства на фабрике, которой 10 февраля исполнится 55 лет. "С учетом того, что мы убрали перепелок, мы можем себе позволить добавить немножко голов курицы-несушки. Поэтому мы собираемся модернизировать с удлинением за счет четырех птичников, мы на 6% увеличим объем производства яиц", - сказала она. Также на фабрике планируется размещать несушек в так называемых европейских клетках. "Там, где она (курица - ред.) находится в комфортных условиях. У нее есть отдельная спальня. Отдельно есть гнездо, где она несет яйца. Есть когтеточка, там, где она когти может поточить. Это VIP-проживание. Как говорят, счастливая несушка", - пояснила Толкачева.
https://1prime.ru/20260201/es-867102419.html
чехия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/16/865794245_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_470a3fe540c4320287596cc8fbef53aa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, чехия
Экономика, Промышленность, ЧЕХИЯ
18:54 08.02.2026
 
Белорусская птицефабрика планирует производить голубые яйца

Толкачева: белорусская птицефабрика планирует производить голубые яйца

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкКуриные яйца
Куриные яйца - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Куриные яйца. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МИНСК, 8 фев - ПРАЙМ. Производство голубых куриных яиц планируется развернуть на Cолигорской птицефабирке в Минской области, сообщила директор предприятия Инна Толкачева.
"Когда мы выходили на рынок, у нас была интересная порода птиц, которая давала голубые яйца. Голубые, зеленые. Мы брали это все в Чехии. Но как-то все не могли привезти, потому что там то птичий грипп в Чехии, то еще что-то. Как-то у нас не получалось", - рассказала Толкачева в эфире телеканала СТВ.
Директор сообщила, что в настоящее время разведением несущих голубые яйца кур занимается один из белорусских фермеров.
"Мы хотим купить у него яйца. У нас есть свой инкубатор, он остался от перепелки. И попробовать самим вывести", - сказала Толкачева.
Руководитель предприятия анонсировала модернизацию производства на фабрике, которой 10 февраля исполнится 55 лет.
"С учетом того, что мы убрали перепелок, мы можем себе позволить добавить немножко голов курицы-несушки. Поэтому мы собираемся модернизировать с удлинением за счет четырех птичников, мы на 6% увеличим объем производства яиц", - сказала она.
Также на фабрике планируется размещать несушек в так называемых европейских клетках.
"Там, где она (курица - ред.) находится в комфортных условиях. У нее есть отдельная спальня. Отдельно есть гнездо, где она несет яйца. Есть когтеточка, там, где она когти может поточить. Это VIP-проживание. Как говорят, счастливая несушка", - пояснила Толкачева.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
Советник Зеленского наводнил ЕС низкосортными яйцами, пишут СМИ
1 февраля, 20:58
 
ЭкономикаПромышленностьЧЕХИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала