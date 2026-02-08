Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции усомнились в адекватности Зеленского из-за выходки против России - 08.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260208/zelenskiy-867293827.html
В Турции усомнились в адекватности Зеленского из-за выходки против России
В Турции усомнились в адекватности Зеленского из-за выходки против России - 08.02.2026, ПРАЙМ
В Турции усомнились в адекватности Зеленского из-за выходки против России
Нападения киевского режима на танкеры в Черном море ставят под вопрос здравомыслие Владимира Зеленского, пишет турецкая газета dikGazete. | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T17:50+0300
2026-02-08T17:50+0300
мировая экономика
турция
черное море
киев
владимир зеленский
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Нападения киевского режима на танкеры в Черном море ставят под вопрос здравомыслие Владимира Зеленского, пишет турецкая газета dikGazete."Нападения на гражданские танкеры являются прямым ударом не только по мореходству, но и по всей системе дипломатических отношений, вызывая серьезные сомнения в здравомыслии представителей киевского режима", — говорится в материале.Издание подчеркивает, что попытки Киева ухудшить посредством атак на суда отношения Москвы и Анкары провалились и, напротив, нанесли тяжелый удар по отношениям Украины с Турцией, в частности повлекли за собой жесткую критику со стороны президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.Танкер Kairos под флагом Гамбии 28 ноября загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа были успешно эвакуированы, судно потушили спустя почти двое суток. Еще один танкер Virat с 20 членами экипажа на борту подвергся атакам безэкипажных морских катеров 28 и 29 ноября в исключительной экономической зоне Турции. Российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту был атакован 1 декабря в Черном море, просьбы о помощи не поступали, сообщило турецкое Управление мореходства.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В конце ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации.
https://1prime.ru/20260208/zelenskiy-867288794.html
https://1prime.ru/20260208/zelenskiy-867284815.html
турция
черное море
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, турция, черное море, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, мид рф
Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Черное море, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, МИД РФ
17:50 08.02.2026
 
В Турции усомнились в адекватности Зеленского из-за выходки против России

dikGazete: атаки Киева на суда в Черном море говорят о безрассудстве Зеленского

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Нападения киевского режима на танкеры в Черном море ставят под вопрос здравомыслие Владимира Зеленского, пишет турецкая газета dikGazete.
"Нападения на гражданские танкеры являются прямым ударом не только по мореходству, но и по всей системе дипломатических отношений, вызывая серьезные сомнения в здравомыслии представителей киевского режима", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Зеленский выдвинул новое требование Европе
13:26
Издание подчеркивает, что попытки Киева ухудшить посредством атак на суда отношения Москвы и Анкары провалились и, напротив, нанесли тяжелый удар по отношениям Украины с Турцией, в частности повлекли за собой жесткую критику со стороны президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Танкер Kairos под флагом Гамбии 28 ноября загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа были успешно эвакуированы, судно потушили спустя почти двое суток. Еще один танкер Virat с 20 членами экипажа на борту подвергся атакам безэкипажных морских катеров 28 и 29 ноября в исключительной экономической зоне Турции. Российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту был атакован 1 декабря в Черном море, просьбы о помощи не поступали, сообщило турецкое Управление мореходства.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В конце ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
"Зеленский подчинился": на Западе сделали внезапное заявление о переговорах
06:20
 
Мировая экономикаТУРЦИЯЧерное мореКиевВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковРеджеп Тайип ЭрдоганМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала