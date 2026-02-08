https://1prime.ru/20260208/zelenskiy-867293827.html
В Турции усомнились в адекватности Зеленского из-за выходки против России
В Турции усомнились в адекватности Зеленского из-за выходки против России - 08.02.2026, ПРАЙМ
В Турции усомнились в адекватности Зеленского из-за выходки против России
Нападения киевского режима на танкеры в Черном море ставят под вопрос здравомыслие Владимира Зеленского, пишет турецкая газета dikGazete. | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T17:50+0300
2026-02-08T17:50+0300
2026-02-08T17:50+0300
мировая экономика
турция
черное море
киев
владимир зеленский
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Нападения киевского режима на танкеры в Черном море ставят под вопрос здравомыслие Владимира Зеленского, пишет турецкая газета dikGazete."Нападения на гражданские танкеры являются прямым ударом не только по мореходству, но и по всей системе дипломатических отношений, вызывая серьезные сомнения в здравомыслии представителей киевского режима", — говорится в материале.Издание подчеркивает, что попытки Киева ухудшить посредством атак на суда отношения Москвы и Анкары провалились и, напротив, нанесли тяжелый удар по отношениям Украины с Турцией, в частности повлекли за собой жесткую критику со стороны президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.Танкер Kairos под флагом Гамбии 28 ноября загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа были успешно эвакуированы, судно потушили спустя почти двое суток. Еще один танкер Virat с 20 членами экипажа на борту подвергся атакам безэкипажных морских катеров 28 и 29 ноября в исключительной экономической зоне Турции. Российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту был атакован 1 декабря в Черном море, просьбы о помощи не поступали, сообщило турецкое Управление мореходства.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В конце ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации.
https://1prime.ru/20260208/zelenskiy-867288794.html
https://1prime.ru/20260208/zelenskiy-867284815.html
турция
черное море
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, турция, черное море, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, мид рф
Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Черное море, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, МИД РФ
В Турции усомнились в адекватности Зеленского из-за выходки против России
dikGazete: атаки Киева на суда в Черном море говорят о безрассудстве Зеленского