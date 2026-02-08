https://1prime.ru/20260208/zelenskiy-867299556.html

Дерзкое заявление Зеленского о России вызвало раздражение на Западе

Дерзкое заявление Зеленского о России вызвало раздражение на Западе - 08.02.2026, ПРАЙМ

Дерзкое заявление Зеленского о России вызвало раздражение на Западе

Владимиру Зеленскому следует отказаться от курса на давление в отношении России, поскольку такая линия не приносит результатов, заявил член финской партии...

МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому следует отказаться от курса на давление в отношении России, поскольку такая линия не приносит результатов, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Зеленский обращается к миру с призывом не закрывать глаза на российские удары по Украине. Он требует, чтобы НАТО вмешалась в этот конфликт, и считает, что дипломатия с помощью давления — это способ заставить Россию сесть за стол переговоров. В то же время он хочет, чтобы мир закрывал глаза на действия Украины", — обрушился с критикой он.По мнению политика, несмотря на продолжительные контакты, тональность киевского руководства не изменилась, что вызывает сомнения в возможности диалога."Дипломатия, построенная на давлении, заведомо обречена на провал, ведь после всех его выступлений и недавней попытки атаки на президентскую резиденцию Путина он потерял всякое доверие", — заявил Мема.Он призвал Зеленского лично отправиться на переговоры в Москву, отметив, что дипломатия принесет Украине намного больше, чем высокомерие.В конце января Зеленский в интервью для Radio Prague International заявил, что территориальный вопрос украинского кризиса нельзя решить только техническими командами. Он также утверждал, что Украина открыта к переговорам с российской и американской сторонами, но настаивает на присутствии европейцев.Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что президент Владимир Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. По его словам, Россия никогда не отказывалась от контактов с главой киевского режима, но они должны быть хорошо подготовлены.

