https://1prime.ru/20260209/adresa-867324055.html

В Минцифры рассказали, какие сервисы коснется авторизация через почту

В Минцифры рассказали, какие сервисы коснется авторизация через почту - 09.02.2026, ПРАЙМ

В Минцифры рассказали, какие сервисы коснется авторизация через почту

Авторизация через российские электронные адреса коснется не всех сервисов: в первую очередь она затронет государственные учреждения, бизнес точно не пострадает, | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T16:16+0300

2026-02-09T16:16+0300

2026-02-09T16:16+0300

технологии

россия

рф

госдума

минцифры

https://cdnn.1prime.ru/img/83381/33/833813351_0:60:1025:636_1920x0_80_0_0_7d2c1275b685fa57ca8960748c6eaf1d.jpg

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Авторизация через российские электронные адреса коснется не всех сервисов: в первую очередь она затронет государственные учреждения, бизнес точно не пострадает, заявил статс-секретарь, замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев на заседании комитета Госдумы по информполитике. В понедельник комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате принять в первом чтении второй пакет законодательных мер по защите граждан от мошенников. Авторизация через электронные адреса РФ вошла в этот пакет. "Использование российской почты для авторизации пользователей сайтов в определенных правительством Российской Федерации случаях... В первую очередь это будет касаться государственных учреждений, связанных с ними учреждений и отдельных блоков отношений. Бизнес в этом смысле точно не пострадает", - сказал Лебедев. Он пояснил, что на текущий момент нет возможности настроить функцию для всех участников процесса, на территории всей страны сделать это невозможно. "Там, где мы чувствуем, что готовности нет полной, безусловно, будет все происходить по тем правилам, по которым происходит сегодня. На наш взгляд, это правильный подход", - добавил Лебедев. В конце 2025 года правительство РФ внесло в Госдуму второй пакет законодательных мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников. Среди этих мер - запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов. Также в рамках второго пакета прорабатываются новые способы восстановления доступа к порталу "Госуслуги", в том числе с помощью биометрии или путем личного обращения в МФЦ. Кроме того, планируются ограничения по количеству банковских карт. Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня 2025 года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа того же года россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября - от спам-звонков.

https://1prime.ru/20260121/bank-866764326.html

https://1prime.ru/20251218/rossiya-865684929.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, рф, госдума, минцифры