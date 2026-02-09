Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" ведет переговоры о закупке 200 самолетов МС-21, сообщил Савельев - 09.02.2026
"Аэрофлот" ведет переговоры о закупке 200 самолетов МС-21, сообщил Савельев
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот", уже заказавшая 18 российских самолетов МС-21, ведёт переговоры о закупке до 2033 года еще 200 таких воздушных судов, сообщил вице-премьер Виталий Савельев. "Авиакомпания "Аэрофлот" уже заказала 18 самолетов МС-21. Ведутся переговоры относительно закупки еще 200 воздушных судов до 2033 года", - сказал Савельев на совещании у председателя правительства Михаила Мишустина. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Завершение сертификации самолета ожидается в конце 2026 года. Сейчас на заводе в разной степени готовности находятся более 20 бортов. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", рассчитывая до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200.
16:34 09.02.2026
 
"Аэрофлот" ведет переговоры о закупке 200 самолетов МС-21, сообщил Савельев

Савельев: "Аэрофлот" ведет переговоры о закупке еще 200 самолетов МС-21 до 2033 года

© РИА Новости . Кирилл Шипицин | Самолет МС-21
Самолет МС-21. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот", уже заказавшая 18 российских самолетов МС-21, ведёт переговоры о закупке до 2033 года еще 200 таких воздушных судов, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.
"Авиакомпания "Аэрофлот" уже заказала 18 самолетов МС-21. Ведутся переговоры относительно закупки еще 200 воздушных судов до 2033 года", - сказал Савельев на совещании у председателя правительства Михаила Мишустина.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
Завершение сертификации самолета ожидается в конце 2026 года. Сейчас на заводе в разной степени готовности находятся более 20 бортов. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", рассчитывая до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200.
Савельев рассказал об этапах сертификации отечественных самолетов
