"Аэрофлот" ведет переговоры о закупке 200 самолетов МС-21, сообщил Савельев

"Аэрофлот" ведет переговоры о закупке 200 самолетов МС-21, сообщил Савельев

2026-02-09T16:34+0300

бизнес

россия

виталий савельев

михаил мишустин

аэрофлот

ростех

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот", уже заказавшая 18 российских самолетов МС-21, ведёт переговоры о закупке до 2033 года еще 200 таких воздушных судов, сообщил вице-премьер Виталий Савельев. "Авиакомпания "Аэрофлот" уже заказала 18 самолетов МС-21. Ведутся переговоры относительно закупки еще 200 воздушных судов до 2033 года", - сказал Савельев на совещании у председателя правительства Михаила Мишустина. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Завершение сертификации самолета ожидается в конце 2026 года. Сейчас на заводе в разной степени готовности находятся более 20 бортов. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", рассчитывая до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200.

