https://1prime.ru/20260209/aeroflot-867328525.html

Группа "Аэрофлот" может скорректировать маршруты полетов на Кубу

Группа "Аэрофлот" может скорректировать маршруты полетов на Кубу - 09.02.2026, ПРАЙМ

Группа "Аэрофлот" может скорректировать маршруты полетов на Кубу

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на фоне сообщений Кубы о дефиците топлива может корректировать маршруты полётов в эту страну с дополнительной | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T17:40+0300

2026-02-09T17:40+0300

2026-02-09T17:40+0300

бизнес

туризм

россия

куба

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975271_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_1de335c08e58f821491d20a5fd3fc694.jpg

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на фоне сообщений Кубы о дефиците топлива может корректировать маршруты полётов в эту страну с дополнительной посадкой на дозаправку, сообщила материнская компания группы. "Аэрофлот" ранее сообщил, что группа продолжит выполнять программу полётов авиакомпании "Россия" (относится к Группе "Аэрофлот") в указанные пункты назначения. "При этом могут корректироваться маршруты полётов с осуществлением дополнительной посадки на дозаправку", - говорится в сообщении. При изменении ситуации "Аэрофлот" оперативно проинформирует пассажиров о статусе выполнения рейсов на Кубу.

https://1prime.ru/20260209/kuba-867322744.html

куба

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, куба, аэрофлот