https://1prime.ru/20260209/aeroflot-867328525.html
Группа "Аэрофлот" может скорректировать маршруты полетов на Кубу
Группа "Аэрофлот" может скорректировать маршруты полетов на Кубу - 09.02.2026, ПРАЙМ
Группа "Аэрофлот" может скорректировать маршруты полетов на Кубу
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на фоне сообщений Кубы о дефиците топлива может корректировать маршруты полётов в эту страну с дополнительной | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T17:40+0300
2026-02-09T17:40+0300
2026-02-09T17:40+0300
бизнес
туризм
россия
куба
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975271_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_1de335c08e58f821491d20a5fd3fc694.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на фоне сообщений Кубы о дефиците топлива может корректировать маршруты полётов в эту страну с дополнительной посадкой на дозаправку, сообщила материнская компания группы. "Аэрофлот" ранее сообщил, что группа продолжит выполнять программу полётов авиакомпании "Россия" (относится к Группе "Аэрофлот") в указанные пункты назначения. "При этом могут корректироваться маршруты полётов с осуществлением дополнительной посадки на дозаправку", - говорится в сообщении. При изменении ситуации "Аэрофлот" оперативно проинформирует пассажиров о статусе выполнения рейсов на Кубу.
https://1prime.ru/20260209/kuba-867322744.html
куба
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975271_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_9e3f43c07508759cd5aa527ac4f6bb03.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, куба, аэрофлот
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, КУБА, Аэрофлот
Группа "Аэрофлот" может скорректировать маршруты полетов на Кубу
Группа "Аэрофлот" может скорректировать маршруты полётов на Кубу из-за дозаправки