В России за пять лет открылись 24 новых аэропорта
В России за пять лет открылись 24 новых аэропорта
В России за последние 5 лет открылись 24 новых аэропорта, а к 2030 году в стране будет работать 241 авиагавань, отметил министр транспорта РФ Андрей Никитин в... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T08:56+0300
2026-02-09T09:18+0300
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Воздушный транспорт
08:56 09.02.2026 (обновлено: 09:18 09.02.2026)
 
В России за пять лет открылись 24 новых аэропорта

Глава Минтранса Никитин: в России к 2030 году будет работать 241 авиагавань

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. В России за последние 5 лет открылись 24 новых аэропорта, а к 2030 году в стране будет работать 241 авиагавань, отметил министр транспорта РФ Андрей Никитин в поздравлении авиаторам.
Указом президента Российской Федерации от 2013 года в стране 9 февраля отмечается профессиональный праздник - День работника гражданской авиации. В этот день в 1923 году Совет Труда и Обороны РСФСР принял постановление "О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации".
"Только за последние пять лет мы открыли двадцать четыре новых аэропорта. А к тридцатому году в России будет работать двести сорок одна авиагавань", - говорится в поздравлении министра транспорта.
Никитин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником, отметив огромный труд более 200 тысяч работников авиасферы, на чьих плечах лежит ответственность за безопасные перевозки пассажиров и грузов, за внедрение беспилотников и испытания новой техники. Министр добавил, что именно они выполняют самые важные задачи - от работ в сельском хозяйстве до поисково-спасательных операций.
Помимо этого, Никитин выразил особые слова признательности ветеранам, которые заложили прочный фундамент для развития отечественной гражданской авиации. Он отметил, что молодое поколение активно перенимает этот опыт - в прошлом году из вузов и колледжей вышло более 5 тысяч молодых специалистов.
Глава транспортного ведомства подчеркнул, что всем работникам предстоит внедрять новые технологии для безопасности полетов и комфорта пассажиров, а также добиваться высочайших стандартов в работе.
"Дорогие друзья! Благодарю вас за ответственный труд. Желаю достижения всех намеченных целей, здоровья, благополучия и всегда мягкой посадки! С праздником!" - добавил Никитин.
 
