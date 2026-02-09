https://1prime.ru/20260209/aeroporty-867306344.html

В России за пять лет открылись 24 новых аэропорта

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. В России за последние 5 лет открылись 24 новых аэропорта, а к 2030 году в стране будет работать 241 авиагавань, отметил министр транспорта РФ Андрей Никитин в поздравлении авиаторам. Указом президента Российской Федерации от 2013 года в стране 9 февраля отмечается профессиональный праздник - День работника гражданской авиации. В этот день в 1923 году Совет Труда и Обороны РСФСР принял постановление "О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации". "Только за последние пять лет мы открыли двадцать четыре новых аэропорта. А к тридцатому году в России будет работать двести сорок одна авиагавань", - говорится в поздравлении министра транспорта. Никитин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником, отметив огромный труд более 200 тысяч работников авиасферы, на чьих плечах лежит ответственность за безопасные перевозки пассажиров и грузов, за внедрение беспилотников и испытания новой техники. Министр добавил, что именно они выполняют самые важные задачи - от работ в сельском хозяйстве до поисково-спасательных операций. Помимо этого, Никитин выразил особые слова признательности ветеранам, которые заложили прочный фундамент для развития отечественной гражданской авиации. Он отметил, что молодое поколение активно перенимает этот опыт - в прошлом году из вузов и колледжей вышло более 5 тысяч молодых специалистов. Глава транспортного ведомства подчеркнул, что всем работникам предстоит внедрять новые технологии для безопасности полетов и комфорта пассажиров, а также добиваться высочайших стандартов в работе. "Дорогие друзья! Благодарю вас за ответственный труд. Желаю достижения всех намеченных целей, здоровья, благополучия и всегда мягкой посадки! С праздником!" - добавил Никитин.

